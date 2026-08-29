Ridley Scott desdeña ‘Alien: Romulus’ y dice que tomó el control de la franquicia porque ‘necesita ayuda’

El cineasta ya trabaja en una nueva película de la saga

Ridley Scott volvió a involucrarse directamente en el futuro de ‘Alien’ y no parece demasiado entusiasmado con el rumbo reciente de la franquicia. El director describió ‘Alien: Romulus’, estrenada en 2024 y dirigida por Fede Álvarez, simplemente como “OK” y aseguró que la saga “necesita ayuda”. Scott también confirmó que trabaja en el próximo proyecto cinematográfico y que sus planes pasan por recuperar la historia que dejó inconclusa en ‘Alien: Covenant’, nuevamente con David, el androide interpretado por Michael Fassbender, como figura central.

¿Qué dijo Ridley Scott sobre ‘Alien: Romulus’?

Durante una entrevista con AlloCiné, Ridley Scott reveló que decidió regresar activamente al desarrollo de la siguiente película de la franquicia. Al explicar su decisión, ofreció una valoración poco entusiasta de ‘Alien: Romulus’ y aseguró que considera necesario intervenir en el rumbo de la saga.

Ridley Scott (© Mike Marsland—WireImage/Getty Images)

“De hecho, de repente volví y me involucré. La que acaba de salir [‘Alien: Romulus’] estuvo OK. Creo que necesita algo de ayuda. Así que volví.”

Sus comentarios resultan especialmente llamativos porque Scott fue productor de ‘Alien: Romulus’, película con la que Fede Álvarez recuperó elementos del terror y la estética asociados con las primeras entregas.

El cineasta había sugerido anteriormente que su participación activa dentro de este universo podía haber llegado a su fin. En declaraciones previas, aseguró que consideraba haber hecho suficiente y esperaba que la franquicia continuara avanzando bajo otras manos. Ahora, su postura cambió y Scott confirmó que volvió a trabajar directamente en su futuro.

Ridley Scott quiere retomar la historia de ‘Alien: Covenant’

El regreso del director también supone recuperar una línea argumental que permaneció abandonada durante casi una década. Scott explicó que ya tiene una base para la próxima película y que pretende continuar directamente los acontecimientos de ‘Prometheus’ y ‘Alien: Covenant’.

“Ya tengo una base para la próxima ‘Alien’. Hicimos ‘Prometheus’ y después ‘Alien: Covenant’. Así que voy a retomar la historia donde la dejamos en ‘Covenant’ con Michael Fassbender, quien ahora cree que es Ozymandias.”

Michael Fassbender interpretó tanto a David como a Walter en ‘Alien: Covenant’, aunque el desenlace reveló que David había tomado el lugar de Walter y conseguido controlar la nave Covenant junto con sus colonos.

Scott ya había adelantado días antes que su intención era mostrar a David construyendo un “nuevo y valiente mundo para sí mismo”, retomando además las reflexiones sobre inteligencia artificial que marcaron sus precuelas.

Cailee Spaeny en ‘Alien: Romulus’ (imagen: 20th Century Studios)

¿Qué ocurrió con la secuela de ‘Alien: Romulus’?

La intervención de Scott llega en medio de incertidumbre alrededor de la continuación de ‘Alien: Romulus’. Fede Álvarez y Rodo Sayagues desarrollaron un guion para continuar la película, pero Álvarez finalmente dejó la dirección.

World of Reel asegura que Scott habría tenido diferencias creativas con Álvarez precisamente por David. Según las fuentes del medio, el director de ‘Romulus’ pretendía recuperar al personaje y Michael Fassbender habría estado cerca de incorporarse, pero Scott habría preferido reservarlo para continuar personalmente la historia de ‘Covenant’. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por los involucrados.

El futuro exacto del proyecto todavía no está definido, pero las palabras de Scott dejan claro que su regreso a ‘Alien’ será mucho más activo de lo que parecía hace apenas unos meses. La historia que comenzó con ‘Prometheus’ en 2012 y continuó con ‘Alien: Covenant’ en 2017 vuelve así a colocarse en el centro de sus planes.