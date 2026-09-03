Alfonso Cuarón producirá ‘Ravenloft’, nueva serie live-action de ‘Calabozos y Dragones’ para Netflix

La serie estará basada en ‘Ravenloft’, uno de los escenarios más populares y oscuros de la franquicia

Netflix prepara un nuevo intento por convertir el universo de ‘Calabozos y Dragones’ en una franquicia televisiva de acción real. La plataforma desarrolla ‘Ravenloft’, una serie basada en uno de los escenarios más populares del juego de rol de Wizards of the Coast, con John August como guionista y productor ejecutivo y el cineasta mexicano Alfonso Cuarón entre sus productores. El proyecto estará centrado en Strahd von Zarovich, uno de los villanos más reconocibles de Dungeons & Dragons, y apostará por una combinación de fantasía, horror gótico y romance trágico.

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¿De qué tratará ‘Ravenloft’, la nueva serie de ‘Calabozos y Dragones’?

‘Ravenloft’ seguirá la historia que convirtió a Strahd von Zarovich en un poderoso vampiro y Señor Oscuro. La serie explorará su relación con el poder, el amor y la obsesión antes de su transformación definitiva en una de las figuras más temidas del universo de Dungeons & Dragons.

Strahd von Zarovich en el arte oficial de ‘Ravenloft: The Horrors Within’ (Wizards of the Coast)

El proyecto es descrito como una producción de fantasía de prestigio en la que la aventura se cruza con el horror gótico, la magia oscura y la intriga sobrenatural. John August, responsable de películas como ‘Big Fish’, ‘Corpse Bride’, ‘Dark Shadows’ y ‘Frankenweenie’, escribirá la adaptación.

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Alfonso Cuarón participará como productor ejecutivo junto con Richard Schwartz y Gaby Rodriguez mediante Esperanto Filmoj. Gabriel Marano hará lo propio por parte de Hasbro Entertainment.

Ravenloft apareció originalmente en 1983, creado por Tracy y Laura Hickman, y con el paso de las décadas se convirtió en uno de los escenarios más utilizados de la franquicia. Ha inspirado más de cien novelas oficiales, módulos para el juego de mesa, videojuegos y libros complementarios.

Netflix abandona ‘The Forgotten Realms’ y comienza de nuevo

La llegada de ‘Ravenloft’ también confirma el final de otro proyecto de Dungeons & Dragons que Netflix tenía en preparación. En 2025, el servicio comenzó a desarrollar ‘The Forgotten Realms’, con Drew Crevello como guionista y Shawn Levy como productor ejecutivo.

Deadline señala que aquella adaptación ya no continúa en desarrollo. ‘Ravenloft’ tampoco será una reformulación de ese proyecto: se trata de una producción completamente nueva, con otro equipo creativo y centrada en un escenario distinto.

No es la primera vez que una serie live-action de la franquicia queda en el camino. En 2023, Paramount+ otorgó una orden directa a serie a otra adaptación desarrollada por Rawson Marshall Thurber y Crevello, pero el proyecto finalmente no avanzó.

Hasbro ha intentado durante los últimos años establecer una presencia televisiva para una de sus marcas principales, mientras el cine tuvo su reinicio más reciente con ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ en 2023.

Póster de ‘Calabozos Y Dragones: Honor Entre Ladrones’ (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

‘Calabozos y Dragones’ sigue buscando expandirse fuera de los juegos

La historia audiovisual de Dungeons & Dragons ha atravesado numerosos intentos desde la serie animada de los años ochenta y las películas live-action iniciadas con ‘Dungeons & Dragons’ en 2000. El largometraje de 2023, protagonizado por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith y Hugh Grant, representó un nuevo comienzo cinematográfico independiente de aquellas producciones.

Ahora Hasbro vuelve a apostar por la televisión con un enfoque diferente. A ello se suma ‘Baldur’s Gate’, otra producción situada dentro del universo de Dungeons & Dragons que HBO mantiene en desarrollo con Craig Mazin, responsable de ‘The Last of Us’.

Para Cuarón, ‘Ravenloft’ también representa su regreso a Netflix después de ‘Roma’, película que consiguió diez nominaciones al Óscar y le dio al director mexicano los premios a Mejor Dirección y Mejor Fotografía. Por ahora, Netflix no ha anunciado reparto ni fecha de estreno para la nueva serie.

Con información de Deadline.

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