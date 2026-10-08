Alfonso Cuarón prepara su primera película de terror y revela por qué ha tardado tanto en regresar al cine

El director mexicano explicó que en estos años ha tenido varios proyectos que no lograron concretarse

Alfonso Cuarón ya trabaja en la que podría convertirse en su primera película de terror. El cineasta mexicano confirmó durante una masterclass en el Festival Internacional de Cine de Busan que actualmente escribe una historia dentro del género, un proyecto que marcaría su regreso al largometraje después de ‘Roma’, estrenada en 2018. Aunque desde entonces dirigió la serie ‘Disclaimer’ para Apple TV, Cuarón también reconoció que varios proyectos que intentó desarrollar durante estos años terminaron por desmoronarse antes de llegar a producción.

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¿Por qué Alfonso Cuarón ha tardado tanto en dirigir otra película?

Durante su participación en Busan, Cuarón habló sobre los casi ocho años que han pasado desde ‘Roma’ y admitió que su ausencia del largometraje no respondió simplemente a una decisión de tomarse un descanso. De acuerdo con World of Reel, el director señaló que ha tenido más proyectos que se han caído que aquellos que consiguieron concretarse.

Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio en el set de ‘Roma’ (imagen: Netflix)

No ofreció nombres específicos, aunque durante estos años ha estado relacionado con distintas producciones. Una de ellas fue ‘Jane’, proyecto inspirado en la relación del escritor Philip K. Dick con su hermana gemela, con Charlize Theron vinculada como protagonista y productora. La película se encontraba en desarrollo desde antes de la pandemia, pero hasta ahora no ha llegado al rodaje.

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Cuarón también fue considerado para dirigir una nueva entrega de James Bond. El productor David Heyman, quien trabajó con él en ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban‘, habría impulsado su participación, pero el mexicano finalmente decidió alejarse del proyecto.

Alfonso Cuarón confirma que ya escribe una historia de terror

Frente a las preguntas sobre su próxima película, Cuarón reveló que actualmente trabaja en un proyecto de terror y dejó claro que no tiene intención de apresurar su desarrollo.

“Estoy escribiendo una historia de terror, con cuidado y lentamente. Es muy interesante.”

La declaración representa un avance respecto a lo que había compartido en 2024 durante el Festival de Locarno. Entonces aseguró que una de sus aspiraciones era realizar algún día una película de terror y explicó que llevaba tiempo “coqueteando” con una idea.

En aquella ocasión mencionó como influencias dos películas de Roman Polanski, ‘Rosemary’s Baby’ y ‘The Tenant’, lo que permite anticipar un posible interés por un terror más psicológico y atmosférico, aunque Cuarón todavía no ha revelado detalles sobre la historia, reparto o calendario de producción.

El terror ya estaba presente en la filmografía de Cuarón

Aunque este sería su primer largometraje concebido abiertamente dentro del género, la tensión y el miedo han aparecido de distintas formas a lo largo de la carrera del director.

Alfonso Cuarón (imagen: GTres)

‘Children of Men‘ construye buena parte de su impacto a través de un mundo distópico marcado por la violencia, la persecución y la incertidumbre. ‘Gravity‘ transforma el espacio exterior en un escenario de supervivencia extrema, mientras que ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban‘ introdujo una atmósfera más oscura dentro de la franquicia.

El proyecto también llegaría después de ‘Disclaimer’, serie de 2024 protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline, con la que Cuarón regresó a la dirección narrativa tras ‘Roma’. Por ahora, su nueva película permanece en fase de escritura, pero la confirmación marca el paso más concreto hasta ahora hacia esa incursión en el terror que el cineasta llevaba años interesado en realizar.

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