Alejandro G. Iñárritu revela el insólito título original de ‘Digger’ y elogia a Warner Bros. por apostar por ella

‘Digger’ ha generado opiniones divididas entre la crítica aunque también ha sido elogiada

Alejandro G. Iñárritu reveló que ‘Digger’, su nueva película protagonizada por Tom Cruise, estuvo muy cerca de llegar a los cines con un nombre mucho más extraño. El cineasta mexicano explicó que aquel título estaba directamente relacionado con una de las ideas centrales de la historia y aprovechó para reconocer a Warner Bros. y Legendary por respaldar una producción de gran presupuesto que, desde su concepción, buscaba alejarse de las certezas y fórmulas habituales de Hollywood.

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¿Por qué ‘Digger’ iba a llamarse ‘Blah, Blah, Blah’?

En entrevista con IndieWire, Iñárritu explicó que el título original, ‘Blah, Blah, Blah’, hacía referencia al poder del lenguaje y a la manera en que las palabras pueden modificar la percepción de una persona sobre aquello que está viviendo.

Alejandro G Iñarritu (Fotografía: Christopher Smith/Invision/AP)

“«Blah, Blah, Blah» hacía referencia a esa arma increíble, terrible y aterradora que poseemos los seres humanos: la lengua. Puede cambiar tu percepción de la realidad que experimenta tu cuerpo. Puede hacerte creer en algo que no ves.”

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Finalmente, la película adoptó el nombre de su protagonista, Digger Rockwell, el magnate petrolero interpretado por Cruise. El personaje debe enfrentar las consecuencias de una catástrofe ambiental provocada por una de sus plataformas, dentro de una historia que combina sátira, comedia negra y elementos deliberadamente absurdos.

El cambio de título no eliminó esa intención provocadora. Las primeras reacciones han mostrado una fuerte división entre quienes celebran la ambición visual y narrativa de Iñárritu y quienes consideran que la película resulta desordenada o excesiva.

Iñárritu elogia el riesgo asumido por Warner Bros. y Legendary

Más allá del nombre, Iñárritu destacó que llevar ‘Digger’ a la pantalla implicaba una apuesta poco convencional. La película tuvo un presupuesto estimado de 125 millones de dólares y, según el director, no fue concebida para ofrecer las certezas que normalmente buscan los grandes estudios.

“En el mundo de miedo en el que vivimos, todo el mundo busca certezas. Esta película no ofrece nada de eso. Lograr realizarla y acertar con el tono fue una gran apuesta.”

Iñárritu aseguró que Warner Bros. y Legendary mantuvieron su respaldo durante el proceso y elogió que no dudaran de una propuesta cuyo tono era difícil de clasificar.

“Pero hay que reconocerles el mérito a Warner Bros. y Legendary: fueron realmente audaces. Nunca dudaron. Creyeron en esta película: en su urgencia, su absurdidad, su humanidad y su carácter actual.”

‘Digger’ se ha convertido en una de las películas más divisivas de la temporada

La nueva colaboración entre Iñárritu y Tom Cruise ha provocado reacciones encontradas desde sus primeras proyecciones. Algunos críticos han destacado la interpretación del actor como una de las más interesantes de su carrera reciente, mientras otros han cuestionado el tono y la estructura de la película.

Tom Cruise en ‘Digger’ (imagen: Warner Bros.)

Guillermo del Toro también salió públicamente en defensa de la producción y la calificó como una obra atrevida, audaz y cinematográficamente compleja, además de considerarla una experiencia concebida para la pantalla grande.

Para Cruise, ‘Digger’ representa además un regreso a un registro alejado de los héroes de acción que han dominado buena parte de su filmografía reciente. Su transformación en Digger Rockwell requirió maquillaje, prótesis y un traje corporal que inicialmente tomaban seis horas en colocarse, aunque el propio actor trabajó con el equipo para reducir el proceso a menos de una hora.

‘Digger’ llega a los cines el 2 de octubre con un elenco que también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Con información de The Hollywood Reporter.

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