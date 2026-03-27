Alan Ritchson se burla de quienes criticaron ‘Máquina de Guerra’ y dice que ahora la película parece ‘profética’

El actor de ‘Reacher’ se burló de los detractores de su cinta de Netflix, en medio del buen rendimiento del filme

Después de varios días en los que su nombre circuló más por la pelea con un vecino en Tennessee que por su trabajo en pantalla, Alan Ritchson volvió a enfocar la atención en uno de sus estrenos recientes. El actor de ‘Reacher’, protagonista de ‘Máquina de Guerra’, reapareció en redes en medio del buen desempeño de la película en Netflix y aprovechó ese momento para responder, con tono burlón, a quienes han cuestionado algunos aspectos de la cinta.

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¿Por qué Alan Ritchson se burló de los críticos de ‘Máquina de Guerra’?

La reacción de Alan Ritchson surgió a partir de una crítica muy específica: la edad de su personaje dentro de una historia ligada al entrenamiento de los Army Rangers. Algunos detractores consideraron poco creíble que con su edad el actor encajara en ese contexto militar, pero él decidió responder con humor en Instagram y darle la vuelta a esos comentarios, y dijo que la película resultó ‘profética’

Alan Ritchson en ‘Máquina de Guerra’ (imagen: Netflix)

¿Qué quiso decir con que ahora parece “profética”?

El comentario sobre lo ‘profético’ de ‘Máquina de Guerra’ está relacionado con el debate sobre la edad del personaje, debido a que el límite de edad para enlistarse en el Ejército de E.U. habría subido de 35 a 42 años, y Alan Ritchson todavía estaba dentro de ese rango cuando filmó la película:

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“Haters. ¿Dónde están mis haters? Todos los haters de ‘Máquina de Guerra’, la gente que ve esa película y ponía en los comentarios: ‘Es demasiado viejo para interpretar a un soldado…’ (“a pesar de que eso es parte de la historia) […] ¿Adivinen qué? EE.UU. solo está subiendo la edad mínima a… ¿qué? ¡42! ¡JAJA! ¡Sí! ‘Máquina de Guerra’ profética.”

La propia historia sí reconoce que su personaje, identificado como 81, es mayor que los demás. Es decir, no se trata de un detalle ignorado dentro del guion. Puede que esa explicación no convenza a todo el mundo, pero le da contexto a la broma del actor. Más que presentar una defensa formal, Ritchson parece estar aprovechando la ocasión para mostrar que entiende la crítica, pero que no piensa tomársela demasiado en serio.

La cinta encontró público pese a los comentarios negativos

Más allá de las burlas o las objeciones que ha despertado, ‘Máquina de Guerra’ sí logró colocarse entre los títulos más vistos de Netflix. Eso ayuda a entender por qué Alan Ritchson respondió desde una posición relajada: la película ha mantenido visibilidad en la plataforma y ha encontrado audiencia, incluso entre quienes reconocen que su planteamiento es exagerado. El actor también escribió en Instagram:

Alan Ritchson (Fotografia: Jamie McCarthy/WireImage)

“¿De qué te quejas ahora? ¡Los adultos ganan! ¡Película perfecta! ¡200 en Rotten Tomatoes! ¡Ciento cincuenta Óscar! ¡Nadie nos para!”

El filme ha recibido comentarios positivos de críticos y espectadores, aunque al mismo tiempo algunos lo describen como una propuesta disparatada. Lejos de perjudicarla, esa mezcla parece haber alimentado parte de la conversación. Para una cinta de este tipo, el exceso también funciona como gancho, y Ritchson parece saberlo bien.

Con información de Cinemblend.

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