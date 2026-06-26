Actor de Egg en ‘El caballero de los Siete Reinos’ habla del futuro de la serie y revela el elogio que recibió de George R.R. Martin

‘El caballero de los Siete Reinos’ ya prepara su segunda temporada en Irlanda, mientras su joven protagonista empieza a vivir el impacto de entrar al universo de ‘Game of Thrones’. Dexter Sol Ansell, actor británico de 11 años que interpreta a Egg en la serie de HBO, habló con The Hollywood Reporter sobre su experiencia en la franquicia, su relación con Peter Claffey y el elogio que recibió de George R.R. Martin, autor de las novelas de Dunk y Egg.

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¿Qué le dijo George R.R. Martin al actor de Egg?

Dexter Sol Ansell recibió pronto la aprobación de George R.R. Martin por su interpretación de Egg, el escudero de Ser Duncan the Tall que más tarde revela su verdadera identidad como el príncipe Aegon Targaryen. La serie está basada en ‘Tales of Dunk and Egg’, las novelas cortas de Martin ambientadas antes de los eventos de ‘Game of Thrones’.

Peter Claffey (Ser Duncan) y Dexter Sol Ansell (Egg) en ‘El caballero de los siete reinos’ (imagen: HBO)

Ansell recordó su encuentro con el escritor y contó que Martin no le dio instrucciones específicas para el papel, pero sí le hizo un comentario que tomó como una señal de aprobación: “Está muy contento. No me dio ningún consejo. Dijo: «Parece y suenas como si hubieras salido directamente de los libros». Fue divertido.”

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El actor también bromeó sobre el parecido entre él y las ilustraciones de las adaptaciones gráficas de Dunk y Egg. “Si realmente observas los dibujos que se hicieron, digamos, cinco años antes de que yo naciera, podrían haberlo hecho entonces, pero no lo hicieron. Me esperaron a mí”, dijo. Luego remató: “Pero esos dibujos de Egg se parecen exactamente a mí.”

La temporada 2 ya está en rodaje

La entrevista con The Hollywood Reporter fue realizada mientras Ansell se encontraba en Irlanda, donde ya se filma la segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’. El actor apareció con la cabeza recién rapada, como exige su papel, y habló con naturalidad sobre el momento que vive después del estreno de la primera temporada en HBO.

La serie fue recibida como una propuesta más ligera dentro del universo de Westeros, en contraste con el tono más sombrío de ‘Game of Thrones’ y ‘La Casa del Dragón’. Ansell, sin embargo, no soltó detalles sobre lo que viene. Cuando le preguntaron por la segunda entrega, respondió con cuidado: “Me estoy divirtiendo mucho, pero si realmente quieres saber más, ¡hay un libro!” Después insistió: “Hay un libro y, si quieres saber más, simplemente léelo.”

El joven actor también habló de su vínculo con Peter Claffey, quien interpreta a Ser Duncan the Tall. Según Ansell, una de las mejores partes de su experiencia en la serie ha sido convivir con él. Incluso contó que Claffey fue a su casa durante un fin de semana y reveló que ambos podrían cantar juntos. “Los dos sabemos cantar, así que deberíamos escribir algunas canciones y grabar un álbum”, dijo antes de proponer un nombre para el proyecto: “Double Trouble!”

De Westeros a ‘500 Miles’

Además de su trabajo como Egg, Ansell promociona ‘500 Miles’, película que llegó a cines de Reino Unido el 26 de junio. En el filme interpreta a Charlie, un niño que viaja con su hermano desde Sheffield hasta la costa oeste de Irlanda para visitar a su abuelo, interpretado por Bill Nighy, con la esperanza de recomponer a su familia.

George R.R. Martin en el spin-off de ‘Game of Thrones’ ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (imagen: Not a Blog)

El actor contó que quería hacer una buena película independiente y que le interesó tanto la historia como el personaje. También explicó que hubo espacio para improvisación durante el rodaje: “En realidad, hubo mucha improvisación.”

En la película también aparece Maisie Williams, recordada por interpretar a Arya Stark en ‘Game of Thrones’. Ansell dijo que hablaron un poco de la franquicia y bromeó con una frase muy de Westeros: “Oh, queremos un dragón.” Aun así, aclaró que la conversación se concentró sobre todo en ‘500 Miles’.

El paso de Ansell por HBO ya lo puso frente a figuras inesperadas. En una fiesta de lanzamiento de HBO Max en Reino Unido se encontró con Steve Carell, quien lo reconoció y lo elogió. El actor recordó su sorpresa con una frase sencilla: “¿Steve Carell sabe quién soy? Fue una locura.” A los 11 años, Ansell ya carga con una carrera poco común y con la aprobación del creador de Westeros.

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