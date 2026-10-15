Fox compra Roku por 22 mil millones de dólares tras aprobación de accionistas

La compra permitiría fortalecer la presencia de Fox en el streaming gratuito

La industria del entretenimiento y las plataformas digitales se prepara para una importante transformación después de que los accionistas de Fox Corporation y Roku aprobaran la adquisición de la compañía de streaming por 22 mil millones de dólares. La operación, anunciada originalmente en junio de 2026, representa uno de los movimientos empresariales más importantes del sector y podría fortalecer considerablemente la presencia de Fox en el mercado de contenidos digitales. Sin embargo, el acuerdo todavía necesita superar una serie de revisiones regulatorias antes de concretarse.

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¿Cómo fue aprobada la adquisición de Roku por Fox?

De acuerdo con información publicada por Variety, ambas compañías celebraron reuniones extraordinarias de accionistas este miércoles 14 de octubre, en las que se obtuvo el respaldo necesario para continuar con la adquisición.

(Crédito: AP)

En el caso de Fox, la aprobación fue prácticamente unánime. Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el 99.9% de los votos emitidos por los accionistas con acciones ordinarias Clase B respaldó el acuerdo.

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En total, se registraron aproximadamente 197.4 millones de votos a favor, 71,891 en contra y 45,001 abstenciones. Por su parte, Roku también consiguió la aprobación de sus accionistas, aunque los resultados oficiales de su votación todavía deben presentarse ante la SEC.

El acuerdo establece que Fox pagará 160 dólares por acción de Roku, mediante una combinación de aproximadamente 14,200 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones ordinarias Clase A de Fox.

La adquisición todavía necesita autorización del Departamento de Justicia

Aunque la aprobación de los accionistas representa un avance importante, la compra todavía no está garantizada.

Fox espera completar la operación durante el primer semestre de 2027, siempre que consiga la autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y otros organismos reguladores.

En septiembre, Fox reveló que el DOJ había solicitado documentación adicional relacionada con la adquisición, una medida que la compañía aseguró tener contemplada.

Esta segunda solicitud extiende el periodo de espera establecido por la legislación antimonopolio Hart-Scott-Rodino. Las empresas deberán esperar 30 días después de responder sustancialmente a los requerimientos antes de poder cerrar el acuerdo, salvo que exista alguna otra disposición regulatoria aplicable.

¿Qué cambiaría para Tubi y The Roku Channel?

Uno de los principales objetivos de Fox es ampliar su presencia en el streaming gratuito financiado mediante publicidad, un segmento en el que actualmente participa a través de Tubi.

(Imagen: Roku)

La incorporación de Roku permitiría fortalecer ese negocio gracias a The Roku Channel, además de incrementar la participación de Fox en publicidad de video digital y distribución de servicios de streaming por suscripción.

Al anunciar la adquisición en junio, Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corporation, explicó sus expectativas sobre el acuerdo:

“Transformará el alcance de nuestra empresa hacia sectores de alto crecimiento y supondrá un cambio cualitativo en nuestro perfil de crecimiento general.”

Por su parte, Fox aseguró que mantendrá Roku como una plataforma abierta y accesible para sus socios comerciales. Anthony Wood, fundador y director ejecutivo de Roku, también conservará un papel dentro de la compañía combinada.

De concretarse, la adquisición ampliaría considerablemente la influencia de Fox en el ecosistema del entretenimiento digital y la publicidad asociada al streaming.

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