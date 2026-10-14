Netflix lleva a cabo el despido más grande de su historia: Más de 1000 personas se quedan sin trabajo

Netflix anunció una reorganización masiva que supondrá la salida de empleados en distintas áreas de la compañía. La decisión fue comunicada por sus codirectores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, mediante un mensaje interno. La plataforma busca acelerar su crecimiento y aumentar el tiempo que sus clientes dedican al servicio, aunque sus responsables aseguran que el negocio mantiene buenos resultados.

¿Qué sabemos del despido masivo de Netflix?

El anuncio abre un proceso que tendrá diferencias según el país donde trabajen las personas afectadas. En su comunicado, los directivos explicaron que los responsables de cada equipo contactarían a quienes deban salir. La empresa presentó la medida como parte de cambios organizativos y señaló que su prioridad inmediata será acompañar a los empleados durante su separación.

El recorte comprende aproximadamente el 6% de la plantilla, equivalente a alrededor de 1000 puestos de trabajo. De acuerdo con Variety, se trata del mayor despido realizado por Netflix hasta ahora. Las áreas de producto y tecnología estarán entre las más afectadas; también habrá un impacto importante en los equipos jurídicos y de recursos humanos, según el mensaje enviado este miércoles 14 de octubre.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: Getty)

La compañía cerró 2025 con unos 16 mil empleados de tiempo completo; el porcentaje comunicado y la estimación de puestos eliminados son cifras aproximadas. El antecedente más importante ocurrió en 2022, cuando Netflix eliminó alrededor de 450 empleos después de registrar una pérdida neta de 200 mil suscriptores en el primer trimestre.

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Esta vez, las preocupaciones incluyen el ritmo de crecimiento y la participación de los usuarios, pues Netflix compite por la atención del público con otros servicios de entretenimiento y con YouTube. Reed Hastings ya lo había comentado en marzo: YouTube es el competidor más fuerte de Netflix ahora mismo y uno de sus puntos más atractivos para el público es el contenido hecho con IA. En una nueva entrevista con In Depth With Graham Bensinger, el cofundador declaró que le preocupa que aquello hecho por la IA se vuelva “lo suficientemente genial y sexy” como para retener el tiempo de la audiencia.

El mensaje de Ted Sarandos y Greg Peters

Sarandos y Peters relacionaron la decisión con la distribución de los recursos dentro de Netflix: “Nuestra misión, entretener al mundo, es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados al decidir dónde damos prioridad a nuestro personal y nuestros recursos”, escribieron. Los ejecutivos también reconocieron las consecuencias personales del anuncio: “Decisiones como estas nunca son fáciles y no las tomamos a la ligera. A quienes dejarán sus puestos les prometieron apoyo e información sobre el proceso, además de agradecer el trabajo realizado y el cuidado que aportaron a la compañía.

Reed Hastings, cofundador de Netflix (Foto: Getty)

Sobre la situación financiera, los directivos afirmaron: “Nuestro negocio es sólido y está creciendo, y seguimos encaminados a cumplir nuestra previsión para todo el año”. Añadieron que mantendrán inversiones importantes en áreas que consideran prioritarias para mejorar el servicio. Un portavoz indicó a Variety que Netflix no tenía comentarios adicionales a los incluidos en el mensaje. Durante la cumbre Bloomberg Screentime del pasado 30 de septiembre, Sarandos reconoció que la empresa no avanzaba al ritmo que él deseaba.

¿Netflix sigue siendo la plataforma de streaming con más suscriptores?

Netflix se mantiene como el mayor servicio de streaming prémium por suscripción, con más de 325 millones de membresías pagadas en todo el mundo. La empresa informó que había superado ese nivel durante el cuarto trimestre de 2025, en su carta a accionistas publicada el 20 de enero de este año.

Netflix registró ingresos de aproximadamente 45.2 mil millones de dólares en 2025, un aumento anual del 16%, y ganancias netas cercanas a 11 mil millones. Para 2026, la previsión contempla ingresos de entre 51 y 51.4 mil millones de dólares.

Con información de Variety.

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