A24 defiende su acuerdo con el laboratorio de IA de Google pese al rechazo de fans y cineastas

El estudio asegura que la colaboración no dará acceso a su catálogo ni obligará a sus directores a usar IA

A24 respondió a las críticas por su nueva asociación de investigación con Google DeepMind (el laboratorio de inteligencia artificial de Google), un acuerdo que provocó rechazo entre fans del estudio y reavivó la discusión sobre el uso de IA en Hollywood. La compañía defendió la colaboración como una forma de participar en el diseño de nuevas herramientas para cineastas, en lugar de quedar al margen mientras otras empresas tecnológicas definen el futuro de la producción audiovisual.

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¿Por qué A24 hizo un acuerdo con Google DeepMind?

La explicación oficial llegó a través de Sophia Shin, representante de comunicaciones de A24, quien aseguró que el trato no debe entenderse como una entrega del estudio a la inteligencia artificial, sino como una investigación conjunta. “Esta es una colaboración de investigación”, dijo en una declaración reportada primero por Wired.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

De acuerdo con A24, el objetivo es trabajar junto a investigadores de DeepMind para aprender, probar y construir nuevas herramientas y flujos de trabajo. La compañía también defendió que los artistas deben tener voz en el desarrollo de esas tecnologías. “Preferimos tener un asiento en la mesa a estar al margen”, señaló el estudio.

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El acuerdo permitirá que A24 y su división tecnológica, A24 Labs, tengan acceso a infraestructura e investigación de DeepMind. A cambio, los investigadores del laboratorio trabajarán con el estudio para explorar qué herramientas podrían ser útiles para cineastas.

Fans acusan al estudio de traicionar su identidad

La reacción en redes sociales fue dura. Fans de A24 dejaron comentarios en publicaciones de Instagram y X, donde acusaron al estudio de traicionar a la audiencia que lo convirtió en una marca asociada con cine independiente, autoral y arriesgado.

Uno de los comentarios citados por Variety cuestionó directamente la colaboración: “¿Qué demonios pasa con esa colaboración con IA? ¿Conoces a tu base de fans?” Otro usuario calificó el acuerdo como una conducta “rancia”.

A24 intentó bajar la tensión con algunas precisiones importantes. Según el reporte, el acuerdo no da a Google acceso al catálogo del estudio ni a sus datos. Tampoco obliga a los cineastas de A24 a usar herramientas de IA. La compañía presenta el trato como una forma de participar en la creación de tecnología, no como una imposición sobre sus películas.

Cineastas de A24 ya habían criticado la IA

La controversia crece porque algunos cineastas vinculados con A24 han sido críticos de la IA generativa. Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, dijo en una entrevista con The Australian que la IA generativa es “un síntoma de una decadencia cultural y económica más amplia”. Aunque reconoció que puede haber usos en trabajos relacionados con efectos visuales, también advirtió que el tema es difícil de discutir de manera objetiva por las consecuencias dañinas que ya están ocurriendo.

Kane Parsons (imagen: A24)

Parsons fue todavía más claro sobre su rechazo creativo: “Si pudiera chasquear los dedos y hacer desaparecer la IA generativa para siempre, probablemente lo haría. Desde un punto de vista creativo, no disfruto utilizando esas herramientas; para mí, eso anula por completo el propósito.”

También está el caso de Scott Beck y Bryan Woods, directores de ‘Heretic’, película distribuida por A24. Ambos incluyeron en los créditos una aclaración de que no se usó IA generativa durante la realización del filme. Beck explicó a Variety que la industria vive una batalla ética y que la conversación debe darse antes de que las decisiones corporativas impongan estas herramientas. “Es increíblemente peligroso. Si no hay personas que lo frenen, dentro de cinco a diez años nos encontraremos en una situación muy peligrosa”, dijo.

El acuerdo entre A24 y Google DeepMind queda así en una zona tensa: el estudio asegura que busca proteger la voz de los artistas desde dentro, mientras parte de su audiencia y algunos de sus propios colaboradores ven la IA como una amenaza para el trabajo creativo.

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