Netflix anuncia Geeked Week 2023 con avances y noticias de One Piece, Rebel Moon,The Last Airbender y mucho más

Netflix se mantiene como una de las plataformas más importantes y queridas entre el público. A pesar de la guerra constante entre catálogos de empresas populares, los títulos de esta compañía siguen llamando la atención en algunos casos porque ya tienen una larga historia con el público o porque ofrecen algo totalmente nuevo en un contexto donde es fácil que los creadores repitan las mismas narrativas de siempre. Para promocionar sus proyectos, Netflix trae de vuelta su Geeked Week con grandes avances, noticias y revelaciones únicas.

Netflix tomó un riesgo importante al trabajar un catálogo exclusivo luego de encontrar mucha popularidad con uno que incluía películas y series conocidas que el público disfrutaba ver una y otra vez. Con el paso del tiempo, la plataforma se hizo de una gran reputación gracias a ciertas premisas detrás de sus primeras series y películas originales, y su sistema sacudió a la industria de muchas formas y abrió las puertas a creadores de renombre que buscaban mayor libertad creativa, una que ya no podían encontrar en las productoras de siempre.

Al principio tenían pocos títulos para trabajar, pero eso les permitió establecerse muy bien y cuando otras empresas copiaron su sistema, Netflix tomó la delantera al darle prioridad a obras que pudieran lanzar franquicias y universos cinematográficos enteros y duraderos. En los últimos años, el público ha criticado varias decisiones de la empresa, pero se mantienen cerca de la compañía por todas las novedades que ofrece y por la forma en la que han desarrollado con éxito series como Stranger Things - 98% y The Umbrella Academy - 83% que están por llegar a su fin.

Geeked Week 2023 (Fuente: Netflix)

Cuando las producciones originales comenzaron a crecer y acumularse, las convenciones de siempre no fueron suficiente para cubrir todo su material, por lo que la compañía decidió crear su propio evento anual conocido como Geeked Week para compartir novedades sobre sus próximas series, películas y hasta videojuegos; así como varias sorpresas para el futuro de la empresa. Netflix acaba de anunciar su nueva edición para este 2023 y vendrá con tráilers y noticias sobre títulos importantes, desde One Piece - 90% hasta la nueva versión live action de The Last Airbender:

Esta edición virtual se llevará a cabo del 6 al 12 de noviembre y promete traer adelantos impresionantes de proyectos que hasta ahora mantuvieron un perfil bajo, como el nuevo live action basado en Avatar: la leyenda de Aang: Libro 1 - 100%, la adaptación de Yu Yu Hakusho, el anime de Scott Pilgrim Takes Off y la serie The Three-Body Problem basada en la obra de Liu Cixin que fue desarrollada por David Benioff y D.B. Weiss , creadores de Game of Thrones - 83%. Un primer avance de este título se reveló a mediados de año, pero es hora de tener más noticias, pues se espera que el programa llegue al catálogo de Netflix a principios del 2024 y se convierta en uno de sus títulos más fuertes al ser una de sus producciones más caras.

Por supuesto, también tendremos más novedades sobre trabajos ya establecidos entre el público, como One Piece y Merlina - 69% que fueron de lo más visto en Netflix y ya preparan sus respectivas segundas temporadas; Stranger Things que es uno de los pilares más importantes de la compañía y está por llegar a su fin; The Umbrella Academy que también se despedirá de sus fans con su cuarta temporada y, por supuesto, Rebel Moon, película de Zack Snyder que es uno de los estrenos más importantes del año y con el que se espera crear una franquicia muy especial.

Geeked Week 2023 también traerá vistazos y noticias sobre otros títulos que Netflix prepara o ya tiene listos y que tal vez entre tantos otros estrenos han quedado un poco olvidados pero vale la pena recordar, como la animación The Dragon Prince que ha logrado obtener muchos seguidores poco a poco y que presentará su conclusión muy pronto; y las adaptaciones de Devil May Cry y Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Por tradición, Netflix organizaba este evento a partir de ciertos temas como series, películas y videojuegos, pero parece que este año cambiarán un poco el sistema para asegurar que los seguidores estén al pendiente día tras día.

