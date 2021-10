Halloween Kills: acusan de homofobia a Michael Myers por matar a pareja gay

Halloween Kills: La noche aún no termina - 63% llegó a salas de cine hace poco y los fans han estado disfrutando con un despliegue de violencia al que ya estamos acostumbrados gracias a Michael Myers. Pero el famoso personaje se ha ganado la antipatía de algunos usuarios en las redes sociales por una escena en particular que lo muestra asesinando a una pareja LGBT. Ahora Internet asegura que Myers es homofóbico y quieren cancelarlo. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

La temporada de Halloween siempre trae hasta nosotros algún slasher imperdible y Kills es el gran favorito del mes. Jamie Lee Curtis regresa como Laurie Strode para enfrentarse una vez más a su peor enemigo, aquel acechador que desde joven la ha cazado y que ha sobrevivido a todas las situaciones de muerte. Michael Myers se ha convertido en uno de los iconos más importantes en el género, sin embargo, el asesinato de la pareja LGBT en su nueva película le ha restado puntos entre algunos fans.

En la comentada escena observamos a la pareja dispuesta a pasar una noche tranquila junto a una escena elegante, sin embargo, pronto llega la mano de Myers para darles muerte, escandalizando a los fans y haciéndolos preguntar cosas como: “¿Era realmente necesario matar a dos hombres homosexuales frente a la cámara?” Redes sociales como Twitter se han llenado con comentarios de insatisfacción, palabras que ahora intentan cancelar al personaje por su supuesta homofobia. Por otro lado, hay quienes opinan que Michael en realidad no tiene nada en contra de la comunidad LGBT y que mata a cualquiera que se cruce en su camino.

Lo cierto es que Michael Myers vuelve a hacer de la suyas en Halloween Kills, demostrando que, a pesar de su avanzada edad, todavía es capaz de utilizar su increíble fuerza física y armas punzocortantes para acabar con algunos miserables a su paso. La película es dirigida por David Gordon Green, quien devuelve a la franquicia aquella magia que la caracterizó en el pasado y que está encantando a los fans con su visión para Blumhouse Productions. Kills se desarrolló con US $20 millones de presupuesto y hasta el momento ha recaudado US $92 millones a nivel global, una cantidad que no es impresionante pero que destaca en medio de los tiempos de pandemia que vivimos ahora.

A continuación te presentamos nuestra sinopsis oficial de Halloween Kills, también incluimos un compendio de tuits que acusan de homofobia a Michel Myers o lo defienden:

La noche de Halloween en la que Michael Myers regresa no ha acabado todavía. Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado. Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa.

Realmente tuvieron que matar a la pareja gay, Michael Myers es jodidamente homofóbico.

they really had to kill the gay couple 😭😭😭😭😭😭 michael myers is homophobic asf — emily (@xngenesis28) October 22, 2021

Basándome en la reciente controversia de Michael Myers, decidí hacer una lista de niveles de villanos de películas de terror en función de lo homofóbicos que son.

based on the recent michael myers controversy i decided to make a tier list of horror movie villains based on how homophobic they are pic.twitter.com/NhZ6qOUd7o — spooKylie (@skunkgender) October 23, 2021

Todo el que diga que Michael Myers es homofóbico por matar a personas homosexuales está mal porque hizo que sus cadáveres se abrazaran y yo llamo a eso un verdadero aliado.

Everyone saying Michael Myers is homophobic for killing gay people is wrong because he made their corpses cuddle and I call that true allyship — max 🤠🔪 (@eggvamp) October 20, 2021

En Halloween Kills solo Michael Myers mata a una pareja negra, una pareja blanca, una pareja interracial, dos niños, once bomberos, al menos cuatro personas mayores, oh, y A LA MITAD DEL MALDITO HADDONFIELD... pero... Michael Myers es homofóbico por matar a una pareja gay... Este mundo está jodido.

In Halloween Kills alone Michael Myers kills :



black couple

white couple

interracial couple

2 children

11 firefighters

at least 4 senior citizens



oh and HALF OF FUCKING HADDONFIELD...



but.......Michael Myers is homophobic for killing a gay couple...



This world is fucked. — Nick Warlock (@_AntiHero9) October 21, 2021

Entonces, si Michael Myers es homofóbico porque mató a una pareja gay, con esa lógica todos los villanos de las películas de terror son totalmente racistas cada vez que matan a una persona negra. Pero los negros tampoco son los únicos que mueren en las películas, así que, ¿qué sentido tendría todo eso?

So if Michael Myers is homophobic because he killed a gé couple by that logic every horror movie villain is an outright racist every time they kill a black person.



But the niggas ain’t the only ones being snuffed in the movies either so how much sense would any of that make? pic.twitter.com/iNemOCYiv8 — Idris Elbow 💪🏾 (@YallLuvCris) October 21, 2021

