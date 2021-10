Sabotean Eternals con reseñas negativas por familia homoparental

Eternals - 75% no sólo es la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, también es una que cambiará a la franquicia para siempre, ya que presenta una pareja gay de dos hombres, que son esposos, tienen un hijo y se besan en la pantalla. Esto es un hito para las películas de superhéroes, y es algo que el MCU les debía a los fans queer. No obstante, hay un grupo entre los fans que está obsesionado con una supuesta "agenda", una conspiración LGBTQ.

Debido a estos fanáticos la cinta a cargo de Chloé Zhao recibió reseñas negativas en Internet Movie Database (IMDb), el sitio sobre cine y entretenimiento más grande de la red. El problema con estas reseñas es que las escriben personas que no han visto Eternals, un fenómeno similar al que ocurrió hace dos años cuando legiones de fans calificaban negativamente a Capitana Marvel - 60% antes de su estreno en cines.

Eternals está programada para llegar de forma exclusiva a cines este 4 de noviembre, y hasta entonces lo mejor que podrían hacer los sitios de cine es mantener bloqueada la posibilidad de publicar una reseña. En 2019 Rotten Tomatoes tomó cartas en el asunto de Capitana Marvel, así que eliminó las reseñas negativas motivadas por el odio; después del estreno estas continuaron, pero se solicitaba un boleto de cine como prueba de haber visto la cinta. En la entrada de Eternals de IMDb aparecieron comentarios como este (vía The Direct):

En otras reseñas negativas en IMDb, que ahora podemos ver gracias a capturas de pantalla que son compartidas en Twitter (pues el sitio ya las eliminó), encontramos cosas como “totalmente irreconocible de los cómics”, “mensaje de género y social inventado que no tiene nada que ver con la trama” y “esta película se esfuerza tanto en ser políticamente correcta y woke que no es necesario mencionar al personaje masculino que tiene un esposo”.

