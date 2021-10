Chucky: fans están amando la serie y que sea un aliado LGBT

El día de hoy llegó a la plataforma de Star Plus una serie que muchos estaban esperando. Se trata de Chucky - 93%, producción que se aferra a la nostalgia al traer de vuelta al popular muñeco diabólico que aterrorizó a todo mundo a finales de los ochenta. Pero esta nueva aventura también incluye un giro moderno que está fascinando a los espectadores. Chucky le habla a Jake sobre su hijo queer y declara su apoyo a la comunidad LGBT, por supuesto que el público está encantado.

No te pierdas: Escritor de Scream quiere que la franquicia siga creciendo y dure para siempre

El lore de Chucky se había tornado un poco confuso debido a la notable cantidad de películas existentes, además, los involucrados en su producción a menudo no se ponen de acuerdo sobre los derechos, lo que es canon y lo que no (al menos con las películas recientes). Por fortuna, la nueva serie nos aclara lo que sí debemos tomar en cuenta y eso incluye a Glen/Glenda, fruto del amor entre Chucky y Tiffany que vimos en la película de 2004. El muñeco diabólico de 2021 está muy orgulloso de su hijo queer y lo menciona en la serie.

Durante una escena con Jake en el segundo capítulo, Chucky le revela que tiene un hijo queer; el adolescente le pregunta si se siente cómodo con eso, a lo que el muñeco responde: “No soy monstruo.” Los fans dieron su aprobación al apoyo que Chucky le da a Glen/Glenda (género fluido) y por lo tanto a la comunidad LGBT. En redes sociales podemos observar las innumerables reacciones de los espectadores, quienes recibieron con los brazos abiertos al famoso personaje de plástico.

Te invitamos a leer: Scream 5 presenta su primer tráiler

Mientras que el Chucky de los años ochenta, noventa y principios de 2000 se caracteriza por su desplantes homicidas, ahora podemos notar que el personaje ha cambiado y que acepta a su hijo tal y como es, aunque en un principio no lo hiciera. La serie llegó a Syfy y Hulu hace algunos días, pero ahora los consumidores de Star Plus tienen la oportunidad de disfrutarla en la mejor calidad. Aunque en un principio los seguidores del mítico personaje no estaban seguros de que la empresa a cargo de los derechos continuara explotando la historia, la nueva serie está demostrando tener lo necesario para triunfar entre el público del presente, incluso ha recibido numerosas críticas positivas.

Las primeras películas de Chucky mantuvieron un tono serio y aterrador que los niños (ahora adultos) de aquella época no puede olvidar, pero con la llegada de La Novia de Chucky y El Hijo de Chucky la franquicia comenzó a tomar tintes de comedia absurda sin dejar el gore de lado. La Maldición de Chucky y Cult of Chucky - 81% representaron los esfuerzos de Mancini por recuperar la esencia original, logrando obtener resultados positivos. Don se encargó del desarrollo de la nueva serie y los problemas con la película más reciente han quedado eclipsados por el éxito. El cuarto capítulo se estrena el próximo 2 de noviembre.

Aquí algunas reacciones al capítulo 2:

#chucky LA Amo! Chucky es divertida, la serie tiene buen humor Los primeros capitulos son excelentes, inclusión LGBT 🏳️‍🌈 es ver las películas de los 90s con un poco de modernidad, Te hace odiar y amar a sus personajes 😍 pic.twitter.com/U1ooBnpUpF — 🏳️‍⚧🦋Daniela🦋🏳️‍⚧ (@DannyValiente4) October 25, 2021

Yo nací en el 88 como el primer filme de #chucky y crecí viéndolo, ahora a mis 33 he visto los primeros tres episodios de #chuckyseries y me encantaron!!! Que forma de darle la vuelta a una franquicia y volverla #LGBTQ 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ueWNdxlXcw — Luis Arroyo (@arroyochilango) October 27, 2021

Hoy salió #chucky de Star + y ya me puse al día. Me sorprendió bastante, pensé que iba a ser media chota pero nada que ver. Los personajes super desarrollados y son adolescentes actuando de adolescentes con la edad verdadera de la secundaria. Ni hablar de apoyar a la comunidad 🏳️‍🌈 — Gabu Arz (@Gabi_Arzamendia) October 27, 2021

Necesitan hoy ver #Chucky después de tanta homofobia ayer. pic.twitter.com/NcJVz9EDfj — Héctor Trej-o-ween 🎃 (@HectorTrejo) October 27, 2021

También puede interesarte: Halloween Kills logra el mejor estreno de fin de semana en salas y streaming