Halloween Kills logra el mejor estreno de fin de semana en salas y streaming

Octubre, otoño y sustos en el horizonte, la temporada perfecta para que Halloween Kills: La noche aún no termina - 63% aparezca en cartelera. A través de Variety se reporta que la nueva película de David Gordon Green junto a Blumhouse Productions es un éxito no sólo en taquilla, también en streaming, un movimiento de estreno simultáneo que no todos vieron con mirada positiva al inicio pero que funciona para esta entrega en particular. La franquicia de Halloween regresa poderosa y brilla este fin de semana como lo más visto en Estados Unidos.

No te pierdas: RESEÑA | Halloween Kills: La noche aún no termina | Una carta de amor al mito de Michael Myers

Halloween Kills funciona como una secuela directa de la cinta presentada en 2018. Laurie Strode continúa enfrentando los traumas de su pasado, sin embargo, cuando ya creía superado a Michael Myers tras el enfrentamiento junto a su hija y nieta, las cosas se complican más con la supervivencia y regreso del popular asesino. Jamie Lee Curtis vuelve a la acción como una experta en armas y lidera Halloween Kills siendo la protagonista femenina de culto que todos esperamos.

Aunque las primeras críticas de Halloween Kills no fueron especialmente positivas, el público está reaccionando muy bien a la secuela, obteniendo calificaciones aprobatorias en plataformas como Rotten Tomatoes o Metacritic. Variety informa que durante su primer fin de semana ya fue capaz de reunir US $50.4 millones, tan sólo en cines; es importante mencionar que también se encuentra disponible en la plataforma de streaming Peacock, sin costo extra para sus suscriptores (aprende un poco Disney Plus), lo cual refuerza la sorpresa de su éxito en salas.



Te invitamos a leer: Halloween Kills: concurso permitirá a los fanáticos ser la próxima víctima de Michael Myers

La pandemia de coronavirus desatada a mediados de marzo en todo el mundo, hizo que Halloween Kills perdiera su lugar de honor en la temporada de brujas de 2020, provocando gran decepción entre los fans del terror y el cine slasher. Pero al igual que esta película, muchas otras también se vieron en la necesidad de cambiar sus estrenos hasta el año siguiente. Pero Halloween Kills finalmente se encuentra aquí y podemos tener la certeza de que, a pesar de las críticas mixtas, rinde homenaje a lo mejor de la franquicia y nos entrega una cinta ad hoc para la temporada.

Está claro que uno de los puntos fuertes de las nuevas películas de Halloween es Gordon Green, cineasta que a finales de mayo se unió a la serie de Hellraiser en HBO como director; estará a cargo del episodio piloto y algunos otros de la temporada. Los detalles sobre el argumento principal no han sido revelados pero esperamos mucha sangre, violencia, y por supuesto, la intervención gloriosa de los Cenobitas, listos para engendrar el caos en el mundo humano.

En estos momentos, las redes sociales tienen a Halloween Kills en lo más alto de las tendencias y será así por varias horas. Esta nueva entrega ha dejado muy atrás a El Último Duelo - 86%, la película de Ridley Scott que también llegó a los cines este fin de semana y que ha fracasado por completo durante sus primeros tres días a pesar de haber invertido US $100 millones en su producción. Blumhouse se lleva la corona con la historia de Michael Myers, uno de los asesinos más famosos del cine. Puedes leer la sinopsis de Halloween Kills a continuación:

La noche de Halloween en la que Michael Myers regresa no ha acabado todavía. Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado. Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa. Mientras Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse, sirve de inspiración para que todo Haddonfield se levante contra este monstruo imparable.

También puede interesarte: Jamie Clayton será Pinhead en el reboot de Hellraiser