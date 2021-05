Aaron Taylor-Johnson será Kraven, el Cazador en la nueva película de Sony

Aunque el Hombre Araña ahora es compartido por Sony con Marvel Studios y forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, Sony Pictures no podía desperdiciar el tener en su poder los derechos de una gran cantidad de personajes de cómics, y tras el éxito de Venom - 35% y el próximo estreno de Morbius, la compañía está preparando la película que esperan y se convierta en su próximo gran éxito, Kraven, el Cazador. Para sorpresa de muchos, Variety confirma que el actor elegido para el papel principal no es otro que Aaron Taylor-Johnson.

Antes de ser seleccionado para ser Kraven, Johnson apareció en dos adaptaciones de cómics, la comedia Kick-Ass: un Superhéroe sin Superpoderes - 76%, basada en una historieta de Mark Millar ; y Avengers: Era de Ultrón - 75%, dirigida por Joss Whedon. La última vez que estuvo en una película de superhéroes fue hace seis años, y su participación no fue muy memorable, sólo los fans del actor recuerdan con nostalgia a su personaje, Quicksilver.

Casi siempre hay una oportunidad de redimirse, ahí tenemos el ejemplo de Ben Affleck y Ryan Reynolds, quienes se volvieron motivo de burlas por interpretar a Daredevil y a Linterna Verde respectivamente, pero años después fueron elogiados por sus actuaciones como Batman y Deadpool. ¿Será el mismo caso con Aaron Taylor-Johnson?

El universo cinematográfico que Sony está desarrollando con personajes de los cómics de Spider-Man ha destacado por elegir a actores consolidados como sus protagonistas; Tom Hardy fue el encargado de interpretar a Eddie Brock / Venom, y Jared Leto es el protagonista de Morbius. Ahora, Taylor-Johnson se une a este trío de antihéroes que podrían tener un crossover con el Spider-Man de Tom Holland en el futuro.

Kraven fue introducido en 1964, originalmente fungía como enemigo de Spider-Man; Sergei Kravinoff era un cazador letal proveniente de Rusia, que buscaba acabar con el Hombre Araña para demostrar que él era realmente el mejor. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko . También lo hemos visto en series animadas y se esperaba que apareciera en la secuela de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%.

Kraven The Hunter será dirigida por J.C. Chandor (Horizonte Profundo - 83%, Triple Frontier), con un guión de Art Marcum y Matt Holloway (Transformers: El Último Caballero - 15%, Hombres de Negro: Internacional - 43%) y Richard Wenk (Los Indestructibles 2 - 65%, Revancha - 60%). Llegará a los cines el 13 de enero de 2023.

Mientras llegan más noticias sobre este proyecto que está en etapas tempranas de desarrollo, ya pudimos disfrutar del primer tráiler de Venom: Let There Be Carnage, que se espera que llegue a los cines este año, en septiembre. Morbius, por otro lado, será lanzada hasta 2022.

El cine de superhéroes ha adquirido una enorme popularidad en las últimas dos décadas, especialmente en la última, en gran parte debido al surgimiento de los universos cinematográficos de Marvel y DC Comics, pero antes ya se podía prever el éxito que tendrían los encapuchados gracias a que las sagas de X-Men y El Hombre Araña tuvieron buenas recaudaciones en taquilla.

Junto a las películas más complacientes con el público, han surgido arriesgadas propuestas, y las series han puesto el ejemplo de lo mucho que se puede lograr, ahí tenemos The Boys - 95% e Invencible - 100%, los casos más recientes. No obstante, incluso en Marvel hemos visto cierta evolución, como WandaVision - 95%, que tomó riesgos y sorprendió a los fans.

Lo que queda muy claro actualmente es que los fanáticos de los superhéroes tienen muchas razones para estar felices, pues el subgénero, tanto en el cine como en la televisión, está más vivo que nunca, y todo indica que continuará siendo el favorito de millones por muchos años más.