Actor de Iron Man sabía que la película sería un éxito si Robert Downey Jr. se aparecía en el set

Robert Downey Jr. hoy en días es sinónimo de Tony Stark gracias a sus múltiples apariciones en el MCU. Ya se retiró del papel, pero en el imaginario colectivo él va a seguir siendo Iron Man. Es la verdad. Lo que también hay que recordar es que antes de ese papel él era conocido por algo mucho más problemático y diferente.

Especialmente entre 1996 y 2001 él era sinónimo de problemas de adicción. Él fue conocido por sus constante arrestos debido a su consumo de cocaína, heroína y marihuana. En esa época el actor llegó a decir lo siguiente sobre su adicción:

Es como si tuviera una escopeta en mi boca y yo tuviera el dedo en le gatillo y me gustará el sabor del metal de la pistola.

Después de rehabilitarse, los estudios seguían sin confiar en él por completo. Es bien sabido que en varios de esos papeles no recibió su sueldo completo hasta el final de la producción por si se veía envuelto en algún problema relacionado con drogas. Era una manera que tuvieron los estudios de no poner en riesgo su inversión.

Afortunadamente todo cambió para él. Se convirtió en uno de los actores mejores pagados de Hollywood cuando Marvel confió en él para interpretar a Tony Stark en Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%. El actor y el personaje tienen sus similitudes y eso es parte de que haya funcionado tan bien.

Ahora sabemos que uno de los actores de la película sabía que si Downey Jr. podía sobreponerse a sus problemas de adicciones, conseguir hacer de la película un éxito. El actor en cuestión es Clark Gregg quien interpretó a Phil Coulson, un agente de S.H.I.E.L.D. Así lo reveló recientemente en una entrevista para el podcast At Home With The Creative Coalition:

Desde el minute en que vi que Jon Favreau estaba dirigiendo esta película de Iron Man con Robert Downey Jr. como ese personaje con Gwyneth Paltrow y Jeff Bridges, yo sabía que si Robert era capaz de aparecer en el set y, tú sabes, convertirse en el talento que todos esperábamos que pudiera ser, tú sabes con los problemas de adicción… Sabía que podría ser una de las mejores versiones, la mejor versión posible que pudo haber existido. Y él realmente lo logró.

En verdad lo consiguió. Pasó de ser un actor riesgoso a ser uno de los talentos más importantes de Hollywood con un sueldo que estuvo en varios encabezados por lo alto que llegó a ser. En el momento cercano parece ser que Iron Man ha desparecido de la escena junto con el actor que lo interpretó durante tantos años y tantas películas.

De hecho, hace no tanto tiempo, Chris Evans dijo que él considera que ningún otro actor debería interpretar a ese personaje. Básicamente considera que Iron Man debería permanecer muerto en el MCU y no ser reemplazado nunca:

[Intentar interpretar ese papel] estaría condenado al fracaso. No creo que haya nada que nadie en este planeta podría hacer que mejorará lo que ya hizo Downey. ¿Saben a lo que me refiero? No considero que sea un rol que pueda llegar a ser como James Bond, Superman o Batman. No es un rol que otras personas deban intentar. Él es Iron Man y ese es el fin de ese asunto.

Esto sin duda habla de que él actor ha creado un legado y ha dejado una huella muy importante en ese papel. Todo gracias a que logró superar un problema que estuvo a punto de terminar su carrera y de crear un MCU muy diferente al que conocemos. Marvel tomó un riesgo al contratarlo y fue uno que valió la pena.

