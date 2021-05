El guionista de Doctor Strange revela por qué Scott Derrickson abandonó la secuela

Uno de los grandes problemas de Hollywood es que no siempre los directores y los estudios pueden estar en la misma página. El problema con eso es que al final, estos últimos son los que tienen el control económico. No es raro que un estudio quiera imponer su visión sobre la del director. Todo el asunto con el Snyder Cut tiene que ver con eso. Warner no confió en su director y se le hizo más fácil intentar imponer su visión y después conseguir a alguien que si estuviera dispuesto a seguirla.

Marvel no se queda atrás. Una de las mayores fortalezas de este estudio ha sido una de las más grandes debilidades que le ha traído al cine de superhéroes: Kevin Feige; en realidad el control que él tiene sobre las obras que conforman el MCU. Pensemos en Edgar Wright . Él iba a dirigir Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas. Sus palabras sintetizan perfectamente el problema que plaga a la industria en este género: “Yo quería hacer una película de Marvel, pero no creo que ellos quisieran hacer una película de Edward Wright”. Simplificando mucho el asunto podríamos decir que el estudio y Feige no tuvieron confianza en la visión del director porque ellos tenían la suya propia que no fue compatible.

Esa fue la razón por la que Scott Derrickson abandonó Doctor Strange in the Multiverse of Madness después de haber dirigido Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%. Eso se supo a principios del año pasado. En ese momento, como con lo de que Wright, sólo se dijo que había sido por diferencias creativas. Es la explicación usual en esos casos. Ahora conocemos más gracias al guionista de esa primera parte, C. Robert Cargill. Según informó Comic Book Movie, parece ser que todo se resume en que Scott quería hacer un tipo de película y Marvel otro tipo de película, pero lo que terminó matando su participación del todo fue el hecho de que él director quería colaborar en una película diferente con Cargill: The Black Phone, la cuál está basada en el cuento homónimo de Joe Hill . Eso lo convenció de retirarse:

Todo se redujo a Scott y Scott estuvo así de ‘Bueno, yo puedo hacer esta película en la que está en riesgo todo lo que quiero hacer con ella o puedo hacer The Black Phone’, y él prosigue, ‘¿Sabes?, yo quiero hacer una película con Cargill. Mejor voy a hacer The Black Phone’. Es justo como él dijo públicamente, fue una decisión difícil dejar a Strange detrás; pero todo fue más fácil porque había una película qué él estaba emocionado de hacer. La experiencia fue genial y nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos.

Como indicó ese mismo sitio, el asunto podría deberse a que el director quería agregarle más elementos de terror a su película y Marvel no quería que hubieran elementos aterradores en su película clasificación PG-13. Como ellos mismo mencionan eso es pura especulación, pero podría ser.

Lo que nos queda claro con esta declaración es que el director quería hacer una película de Scott Derrickson y el estudio no. Para bien o para mal ahora es Sam Raimi el encargado. Es posible que las visiones de ambos se hayan alienado o simplemente que el director veterano tiene mucha más experiencia lidiando con este tipo de inconvenientes.

Por otra parte, recientemente nos enteramos por Kevin Feige, que Doctor Strange iba a hacer acto de aparición en WandaVision - 95%, pero eso tuvo que ser eliminado para que no se viera cómo que un hombre blanco resolvía el problema con el que Wanda podía lidiar ella sola:

Algunas personas han de decir: ‘Oh, hubiera sido tan genial ver a Doctor Strange, pero eso le hubiera quitado importancia a Wanda. No queríamos que el final del programa se mercantilizada como el camino que lleva a la siguiente película. Aquí está el hombre blanco que dice: ‘Déjame mostrarte cómo funciona el poder’.

