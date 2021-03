Echo tendrá serie spin-off tras su aparición en Hawkeye

Los planes de Marvel Studios no parecen tener límites, sus productos de superhéroes continuarán llegando y no hay existe fecha alguna para detenerse. Una de las series que pronto estará disponible en la plataforma de Disney Plus es Hawkeye, protagonizada por Jeremy Renner, actor que durante muchos años ha interpretado al popular héroe arquero; pero con esta aventura también veremos la introducción de un personaje muy famoso de los cómics, Echo, de la que ahora se revela tendrá una serie spin-off. La información llega desde Variety y seguramente encantará a quienes están en busca de nuevos rostros para el Universo Cinematográfico de Marvel. Sigue leyendo para conocer los detalles.

Maya López, mejor conocida como Echo, es una superheroína de los cómics Marvel que apareció por primera vez en páginas durante el #9 de Daredevil en 1999. Se trata de una nativa americana con sordera cuyo distintivo es una mano blanca pintada en el rostro. Tal y como reportó Variety hace en diciembre, Maya será interpretada por Alaqua Cox, una actriz que en la vida real es nativa americana y padece sordera; de nuevo, Marvel Studios demuestra su compromiso con la representación y la diversidad otorgando el papel a una actriz con las mismas características. Ahora se confirma que el personaje tendrá una serie propia tras su aparición en Hawkeye, noticia que ya está siendo celebrada en redes sociales.

Los expertos en cómics están conscientes que los grandes talentos de Maya López son sus reflejos fotográficos, mismos que le permiten ser una atleta de alto rendimientos y una luchadora cuerpo a cuerpo de gran de suma habilidad. En las historietas, el personaje se ha encontrado con otros de gran fama como Daredevil o los Vengadores estelares, por lo que seguramente la veremos formar parte activa del Universo Cinematográfico de Marvel en el futuro. Variety también informa que Etan y Emily Cohen serán los encargados de escribir el guión y trabajar como productores ejecutivos; se sabe que la serie todavía se encuentra en etapas muy tempranas de su desarollo.

¿Qué tipo de aventuras veremos para Echo en Hawkeye? Por el momento no se han compartido detalles profundos sobre la serie, pero las fotos filtradas del rodaje nos permiten tener pequeños vistazos sobre lo que nos espera próximamente en la pantalla de Disney Plus. Los fans de los superhéroes Marvel están encantados con todas las promesas que Kevin Feige tiene para ellos, y es que solo un productor tan talentoso como él puede saber lo que su público realmente quiere, en el tiempo y la forma precisas. Seguramente la serie Ojo de Halcón resultará tan satisfactoria como las más recientes en el calendario Marvel.

El éxitos de la primera temporada de WandaVision y del capítulo inicial de Falcon y el Soldado del Invierno continúa inspirando a los ejecutivos de Marvel Studios, quienes descubrieron que la pantalla chica es una excelente alternativa para los personajes secundarios del MCU. Duranta las próximas semanas seremos testigos de las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes nos darán importantes dosis de acción y adrenalina. Poco después llegará Loki con Tom Hiddleston, producción que estará más enfocada en la aventura interdimensional y en los increíbles poderes del dios del engaño.

Por el momento no se ha confirmado una fecha de estreno para Hawkeye en Disney Plus, sin embargo, los fans esperan que llegue al catálogo a finales de 2021. Muy pronto descubriremos más detalles interesantes no solo de Ojo de Halcón, también conoceremos las versiones live-action de Kate Bishop y Maya López. ¿Qué otros personajes de las historietas se están preparando para sorprendernos? Al MCU todavía le quedan muchos años de éxito, ni siquiera la pandemia puede derruir los planes.

