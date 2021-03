Falcon y el Soldado del Invierno: actor de US Agent dice que su personaje será muy diferente a Capitán América

Con solo un capítulo en la plataforma de Disney Plus, Falcon y el Soldado del Invierno - 97% logró capturar la atención del público y plantear una aventura que puede ofrecer cosas mucho más increíbles en las próximas semanas. Los últimos segundos del episodio introdujeron a John Walker, mejor conocido como US Agent, que en esta versión ha sido elegido para tomar el manto del Capitán América. Su actor, Wyatt Russell, declara a USA Today que el personaje será muy diferente a Steve Rogers. A los fans les esperan días impredecibles con la nueva serie. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Tras el éxito de WandaVision - 95%, Marvel Studios no quiso esperar mucho tiempo y pronto estrenó Falcon y el Soldado del Invierno, serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, actores que dieron vida a los incondicionales compañero del Capitán América en películas anteriores. Pero Rogers tomó la decisión de vivir una vida muy diferente en los últimos minutos de Avengers: Endgame - 95%, es por eso que ahora tenemos un nuevo rostro para el héroe (impuesto por el gobierno de los Estados Unidos): se trata de John Walker, personaje ya está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Russell ofrece algunos detalles sobre su trabajo:

No creo que haya habido muchos personajes del MCU que hayan tenido el dilema que tiene [John] en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su camino es un camino muy específico que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismo. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos.

El actor, hijo del famoso Kurt Russell, detalló que John Walker tiene muchos conflictos en su interior, y que constantemente está luchando contra sí mismo:

Siempre hay un elemento de realidad (en la serie) en el que es como, bueno, a veces necesitas a ese tipo, y no siempre es agradable. Es divertido interpretar a esos personajes porque siempre están en desacuerdo consigo mismos. Siempre están en desacuerdo con sus propias habilidades y con su propia brújula moral. Saben lo que es correcto, pero también quieren ganar y luchan con eso.

Finalmente, Russell complementa sus declaraciones asegurando que fue la estructura del personaje lo que lo hizo tomar el papel: "Es un personaje complicado. Eso es lo que me atrajo de él. Será divertido ver cómo estos tres tipos interactúan en términos de su identidad. Creo que puedo decir con seguridad que es una serie sobre la identidad y lo que significa para cada persona específica." Ya veremos cuál será la relación entre Sam, Buck y John durante los próximos capítulos de Falcon y el Soldado del Inverno.

El siguiente capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno llegará a la plataforma de Disney Plus el 26 de marzo. La otra serie que la empresa está cerca a estrenar es Loki, con Tom Hiddleston, la aventura en solitario que el personaje tanto ha necesitado; el encanto que Loki ha ejercido entre los fans de Marvel es definitivo, es por eso que la empresa ahora le concede su propia serie, una viaje repleto de momentos hilarante pero también de gran peso que seguramente tendrán importancia en el multiverso y la historia de Thor. Se estrena el 11 de junio.

