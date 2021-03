The Falcon and the Winter Soldier podría tener segunda temporada

The Falcon and the Winter Soldier es una de las series Marvel más esperadas del momentos. Sam Wilson y Bucky Barnes por fin tendrán la oportunidad de tener las aventuras que los fans tanto tiempo exigieron, todo gracias a las magistral química entre ambos personajes observada en Capitán América: Civil War - 90%. Kevin Feige está muy entusiasmado por el cercano lanzamiento y, aunque no confirma una segunda temporada, declara que el equipo creativo detrás de la serie tiene muchas ideas para estos personajes en el futuro. El jefe máximo de Marvel Studios concede algunas esperanzas emocionantes a los fans.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Los altos señores de Disney y Marvel Studios comprendieron rápidamente que series de televisión para sus superhéroes representan una alternativa conveniente para todos. Hace un par de años confirmaron el desarrollo de producciones para la pantalla chica y la primera de ellas fue WandaVision - 95%, serie que rápidamente se transformó en un triunfo para la empresa y en algo querido por el público. Aunque finalizó hace poco más de una semana, Kevin Feige no esperará mucho tiempo para lanzar The Falcon and the Winter Soldier. Durante un reciente conferencia de prensa (vía ComicBook), el ejecutivo fue cuestionado sobre la posibilidad de desarrollar más temporadas, aquí su respuesta:

Es una pregunta divertida y es una que obviamente nos preguntan mucho más en la televisión porque la gente espera que sea como era antes. Realmente lo abordamos como en las películas... si pudiéramos hacer otra, ciertamente hay ideas.

Te invitamos a leer: Marvel Studios: Assembled: The Making of WandaVision | Top de críticas, reseñas y calificaciones

Ahora bien, cabe preguntarse qué tipo de aventuras veremos en The Falcon and the Winter Soldier. La serie formará parte activa del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que sus eventos serán cruciales para el desarrollo de la nueva saga. Feige dijo en noviembre de 2019 que será necesario mirar todas las series de Disney Plus para comprender el contexto general de la gran historia que están por contar. El género de los superhéroes todavía tiene mucho para ofrecer en compañía de Marvel Studios, los planes de los altos señores Disney son demasiado grandes y poco a poco tendremos acceso a ellos en mayor profundidad.

Gracias a los tráilers de The Falcon and the Winter Soldier hemos descubierto que Sam y Bucky mantienen la camaradería de siempre, y que todavía hacen comentarios sarcásticos entre sí. La serie verá el regreso de personajes importantes como Sharon Carter (Emily VanCamp) y Zemo (Daniel Brühl), además, los rumores apuntan a que podría darnos algunas pistas sobre otros personajes muy esperados en el Universo Cinematográfico de Marvel: los X-Men; algunas imágenes filtradas del rodaje sugieren que los mutantes serán referenciados.

WandaVision se ganó la atención de las redes sociales durante su tiempo de emisión y parece que las cosas serán igual con The Falcon and the Winter Soldier, tan solo esperamos que su final no traiga algunas decepciones, a diferencia de su compañera. Está claro que la serie seguirá una línea mucho más centrada en la acción y el combate, pues recordemos que Sam y Bucky no son hombres con grandes superpoderes, solo con algunas ventajas mecánicas que los hacen estar por encima del promedio. Se estrena el 19 de marzo.

Tras el final de The Falcon and the Winter Soldier llegará a la plataforma de Disney Plus Loki - %, la otra esperada serie del MCU que tendrá como protagonista a Tom Hiddleston. El famoso antihéroe por fin tendrá su propia aventura y vaya que pretende estar muy ligada al multiverso; recordemos que esta no es la versión de Loki que vimos en las últimas películas de la Saga del Infinito, proviene de otra línea temporal. ¿Lo veremos reunirse con Thor en algún momento del futuro? Estará disponible el 11 de junio.

También puede interesarte: Zack Snyder explica las diferencias entre sus superhéroes y los de Marvel Studios