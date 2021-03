Zack Snyder explica las diferencias entre sus superhéroes y los de Marvel Studios

El cine de superhéroes ya tiene muchos años en la industria de Hollywood, sin embargo, en 2008 Marvel Studios inició con su producción en cadena y desde entonces no ha parado. Ahora las películas o series de este género son abundantes y muy lucrativas, y al menos el MCU dio impulso a la tendencia de estos personajes. Pero Zack Snyder es un director que por sí mismo también ha hecho importantes contribuciones al tema. Durante una nueva entrevista con The New York Times, el cineasta explica las diferencias entre sus películas y las del MCU. Sin lugar a dudas se trata de una de las competencias más voraces en la industria actual.

Marvel Studios y Warner Bros. junto con los superhéroes DC llevan varios años en competencia por la supremacía del género. No podemos negar que el MCU tiene las de ganar en este sentido, con miles de millones de dólares recolectados en todo el mundo gracias a sus producciones, eventos cinematográficos que siempre impactan con fuerza en el resto de la cultura pop. Zack Snyder guarda una opinión muy sólida respecto al estilo de Marvel y al suyo, es por eso que ahora comparte una declaración sobre las diferencias entre ambos.

Es obvio que me tomo muy en serio a estos personajes y su mitología. Quiero que se realicen plenamente como personajes que existen en ese mundo. No creo que sea bueno divertirse a costa de ellos. Y había una visión que teníamos, un universo completo, completamente desarrollado, que realmente queríamos llevar hasta el final. Lo sabía antes de BvS, cuando hicimos Man of Steel. Marvel está haciendo otra cosa. Están haciendo, al más alto nivel, esta popular comedia de acción con corazón. Y lo han hecho muy bien. Un esfuerzo por duplicar eso es una locura porque son muy buenos. Lo que DC tenía era mitología a un nivel épico, e íbamos a llevarlos en este viaje increíble. Francamente, fui el único que dijo eso.

El medio cuestionó al director sobre si en algún momento se atreverá a imitar el estilo de Marvel Studios, uno que a estas alturas se ha convertido en un distintivo inalterable de la franquicia, y en algo muy querido por los fans de todo el mundo. Zack Snyder tiene las cosas muy claras respecto a su forma de narrar historias y es algo que no tiene la intención de modificar.

No, en absoluto. No sé cómo hacerlo de manera diferente a como lo hago. Un director tiene una habilidad: su punto de vista. Eso es todo lo que tienes. Si estás tratando de imitar otra forma de hacer una película, entonces estás en una pendiente resbaladiza.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una de las producciones más esperadas de 2021. La leyenda que se ha creado en torno a ella es impresionante, con cientos de miles de fans esperando que el director arregle las cosas observadas en Liga de la Justicia hace tres años. La película llegará muy pronto a la plataforma de HBO Max y los seguidores del DCEU están ansiosos por conocer todo tipo de detalles. Llegará al catálogo este 18 de marzo y tendrá una duración de poco más de cuatro horas.

Además del Snyder Cut, una de las siguientes películas del DCEU es The Flash, misma que estará basada en el famoso cómic Flashpoint y que podría ofrecernos una realidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados en la franquicia. Esta cinta podría representar un nuevo hito en la franquicia, algo que siembre el futuro de estos superhéroes en una nueva etapa. Pero tendremos que esperar a que aparezca en la cartelera de los cines para sentirnos seguros respecto a su calidad. De acuerdo con IMDb, se estrena el 4 de noviembre de 2022.

