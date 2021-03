Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a Blu-Ray en mayo

No es exagerado decir que La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una de las películas más esperadas del momento, si no es que la más esperada. Los fans de DC están ansiosos por ver lo que Snyder había prometido años atrás y que terminó siendo una enorme decepción en noviembre de 2017, pero muchos no se conforman con tener la posibilidad de reproducir la cinta en una plataforma de streaming y quieren tenerlo en físico. Hoy sabemos que eso será posible.

De acuerdo con MovieWeb, Warner Bros. Home Entertainment ha confirmado que Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a 4K Ultra-HD Blu-ray a finales de mayo. Por el momento sólo se sabe que en Australia estará a la venta el 26 de mayo, y en Alemania el 27 de mayo, pero no hay información sobre su llegada al resto de países.

No se han confirmado detalles sobre la inclusión de material extra en la versión Blu-Ray, pero podemos estar casi seguros de que así será. Esta gran decisión sobre el lanzamiento del Blu-Ray ha sido directamente ocasionada por la pandemia, realidad que ha movido todas las prioridades de los grandes estudios de Hollywood, incluyendo a Warner Bros. El Snyder Cut pretende convertirse en una triunfo absoluto de HBO Max y la empresa ya se está preparando para aquellos fans que no pueden disfrutar de HBO Max, ya sea en Estados Unidos o el resto del mundo. Liman cualquier aspereza para asegurar la venta.

Warner Bros. también se ha visto en la necesidad de cambiar los destinos para algunas de sus películas más esperadas en 2020, retrasando lanzamientos y concediendo nuevas fecha. Estas decisiones escandalizaron un poco a la industria del entretenimiento en general, misma que no tardó en comprender los grandes retos que la crisis de salud ha colocado frente a todos. El cine de Hollywood debe encontrar las mejores formas de sobrevivir en medio de un terreno que nunca antes había explorado.

Zack Snyder's Justicie League tiene un gran reto por delante: probar al público que se encuentra por encima de las circunstancias y que puede ser redentora de todas la malas películas que hemos visto aparecer con el Universo Extendido de DC. Tras un largo tiempo suplicando, los fans pertenecientes al movimiento #ReleaseTheSnyderCut obtuvieron la recompensa que tanto esperaron, tan solo hace falta descubrir si el resultado final será capaz de satisfacer todas sus expectativas.

La opinión hacia el famoso Snyder Cut todavía se encuentra dividida. Tras observar el desastroso producto ofrecido por Joss Whedon en 2017, buena parte de los fans del DCEU están convencidos de que la nueva aventura nos hará olvidar el trago amargo de hace tres años. El director del corte especial anunció la noticia a finales de mayo y desde entonces los ánimos se encuentran en el máximo nivel.

El cine de superhéroes todavía tiene mucho para mostrar. Aunque el Snyder Cut no deje promesas para el futuro, Warner Bros. ya está planeando sus siguientes movimientos con los otros superhéroes DC que han logrado buena aceptación (y recaudaciones) en los cines del mundo. Muy pronto seremos testigos de los estreno de Aquaman 2 y The Flash; tampoco debemos olvidarnos de la tercera película con Mujer Maravilla pues, a pesar de que no ha sido confirmada, existe una gran posibilidad de que se haga oficial.



