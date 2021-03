Spider-Man: No Way Home | Novia de Tobey Maguire habría confirmado que el actor estará en la película

Los rumores sobre la posible aparición de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) en la tercera entrega de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel datan del año pasado, no obstante, los fans han estado esperando y hasta la fecha no hay confirmación oficial de Sony o Marvel Studios; lo que sí han aparecido son varias pistas, y una nueva la dio la novia de Tobey Maguire, la modelo Tatiana Dieteman.

También te puede interesar: Suscríbete aquí a Disney Plus

Además de rumores de insiders y sitios populares, las principales pistas fueron un video de Sony Channel Latinoamérica, borrado poco después de haber sido publicado, donde aparentemente se confirmaba el regreso de Maguire y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%), y después un tuit de Paramount, que es distribuidora de Sony en varios países, también lo anunció.

Por si eso no fuera suficiente, ahora la novia del protagonista de la trilogía El Hombre Araña comenzó a seguir en Instagram al elenco principal de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya. Esta información fue compartida en Twitter (vía Reddit):

the Instagram account of Tobey Maguire's girlfriend, Tatiana Dieteman, has followed the main cast of #SpiderManNoWayHome



maybe its a hint? pic.twitter.com/E2jQVKJzr4