Venom: Let There Be Carnage se retrasa una vez más

A pesar de que no forma parte de una franquicia grande y famosa como el Universo Cinematográfico de Marvel o el Universo Extendido de DC, Venom - 35% logró ser un éxito de taquilla y, si bien la crítica no tuvo palabras muy positivas sobre la cinta, el público fue el encargado de que triunfara y se aprobara una secuela. Sin embargo, primero la pandemia de Covid-19 retrasó el estreno de octubre de 2020 a junio de 2021, y ahora una vez más Venom: Let There Be Carnage se retrasa.

La secuela de Venom, de acuerdo con Collider, pasa su fecha de estreno del 25 de junio al 17 de septiembre de este año, con la intención de que no compita con Fast & Furious 9, que se estrena el 25 de junio. Desde hace un año los retrasos han sido una constante en la industria debido a la pandemia, y muy pocos blockbusters han llegado la pantalla grande.

Antes del retraso de Venom: Let There Be Carnage, Sony retrasó No Time to Die, la entrega 25 de la franquicia James Bond, hasta el 8 de octubre. Los fans tendrán que esperar y cruzar los dedos para que la vacunación continúe siendo efectiva y la gente regrese con confianza a las salas de cine como antes de la pandemia, sólo así los grandes estudios no tendrán miedo de lanzar sus producciones más costosas.

Venom: Let There Be Carnage es dirigida por Andy Serkis, actor y director conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96%, El Planeta de los Simios: Confrontación - 90% y Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, entre otros; como director ha estado a cargo de las cintas Una Razón Para Vivir - 67% y Mowgli: Relatos del Libro de la Selva - 48%.

Tom Hardy, protagonista de Venom, repetirá su papel de Eddie Brock, y tendremos de vuelta a Michelle Williams y Woody Harrelson como el villano, Cletus Kasady / Carnage. El guión corrió a cargo de Kelly Marcel , guionista de Cincuenta Sombras de Grey - 25% y co-guionista de Cruella, la película de Walt Disney sobre Cruella de Vil.

A mediados de 2020, el sitio Fandom hizo una encuesta a los usuarios de redes sociales sobre las películas que más esperaban para el 2021, y sorprendentemente, Venom: Let There Be Carnage estuvo en tendencias pues para muchos es lo que más esperan de este año. En cuanto a otras cintas del género, tendremos Black Widow, Eternals y The Suicide Squad .

La primera entrega de Venom fue dirigida por Ruben Fleischer, y como ya se dijo antes, obtuvo reseñas bastante negativas en general. En 2019, el cineasta fue cuestionado por Fandom al respecto, sobre si cambiaría algo en su película, y esta fue su respuesta:

En todo caso, cambiaría la reacción de los críticos. Realmente me disgustó que a la gente no le gustara porque es una película para complacer a las masas y no estoy seguro de si fue una reacción negativa contra Sony o si la gente simplemente adora a Marvel [Studios]. Pero estaba realmente sorprendido de que los críticos [la estuvieran atacando] porque el público realmente disfrutó la película. Y muchas personas que la vieron apreciaron que era una divertida película de superhéroes. Así que estaba un poco sorprendido. No sé lo que esperaban.

Venom forma parte de un universo de superhéroes sacados de los cómics de Spider-Man, pero debido a que Sony cuenta con los derechos del Hombre Araña, de alguna manera conectarán al personaje de Morbius con el Spider-Man de Tom Holland, así lo demostró el primer tráiler de Morbius donde aparece Michael Keaton como Buitre.

