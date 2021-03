Marvel confirma que el nuevo Capitán América será gay

Marvel es una empresa que durante los últimos años se ha comprometido y esforzado por abordar temas como la diversidad y representación de minorías, algo que en tiempos anteriores hubiera sido impensable. Pero ahora están a punto de alcanzar un nuevo nivel con sus personajes. De acuerdo con un reporte de GameSpot, la editorial presentará al primer Capitán América homosexual de la historia con una aventura emocionantes que seguramente se convertirá en una favorita de quienes consumen superhéroes. El gran defensor de Estados Unidos se prepara para tener una nueva voz y nombre.

Capitán América se ha convertido en un icono no solo de los cómics, también de la pantalla grande debido al trabajo de Chris Evans en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero la editorial quiere llegar más lejos con el personaje. En junio presentará la historieta The United States of Captain America, entrega que nos presentará la reunión de tres Caps (Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker), quienes están en busca del legendario escudo perdido de Steve Rogers. Pero en su camino se encuentran con alguien muy interesante, Aaron Fischer, un nuevo Capitán América abiertamente gay que se dedica a luchar por las personas marginadas. Aquí algunas palabras sobre el personajes de acuerdo con Joshua Trujillo, uno de los guionistas:

Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor. Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia de debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes.

El nuevo cómic que presentará al primer Capitán América LGBT es escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Dale Eaglesham, sin embargo, Trujillo se encargó de la historia del personaje y Jan Bazaldua de crear su diseño. Aquí las declaraciones de la segunda sobre el desarrollo de su imagen:

Quiero agradecer mucho a la editora Alanna Smith y Joshua Trujillo por pedirme que creara Aaron. Realmente disfruté diseñarlo, y como persona transgénero, estoy feliz de poder presentar a una persona abiertamente gay que admira al Capitán América y lucha contra el mal para ayudar a aquellos que son casi invisibles para la sociedad. Mientras lo dibujaba pensé, bueno, Cap lucha contra seres superpoderosos y salva al mundo casi siempre, pero Aaron ayuda a quienes caminan solos por la calle con los problemas que enfrentan todos los días. ¡Espero que a la gente le guste el resultado final!

¿Veremos a Aaron Fischer representando en la pantalla chica o grande? Recordemos que Marvel Studios es muy buena al momento de traer a la vida a personajes de cómics. Por el momento, muy pronto disfrutaremos con la nueva aventura de Sam Wilson y Bucky Barnes, los leales compañeros del Capitán América, en The Falcon and the Winter Soldier, la próxima serie de Disney Plus que pretende convertirse en un éxito rotundo. La empresa tan solo esperará un par de semanas para el lanzamiento de la serie y los fans están entusiasmados con lo que se acerca.

The Falcon and the Winter Soldier representa un paso más en el largo camino del Universo Cinematográfico de Marvel, un viaje que está a punto de comenzar una nueva etapa para todo y que promete grandes aventuras, probablemente de tallas muchas más grandes que la Saga del Infinito. La serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan llegará a la plataforma de Disney Plues este 19 de marzo.

