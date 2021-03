Marvel Studios busca tener diversidad en el elenco de la nueva versión de Los 4 Fantásticos

A lo largo de los años el equipo de Los Cuatro Fantásticos ha tenido varios intentos fallidos de destacar en la pantalla grande, sin embargo, esto nunca ha resultado como se espera. En Los Cuatro Fantásticos - 29% de 1994 los críticos aseguraron que la película no funcionaba principalmente por la falta de química entre los protagonistas, pues en este equipo los cuatro personajes deben funcionar de manera orgánica.

Más adelante llegó un nuevo intento de llevar al equipo a la pantalla, si bien Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% funcionó para que Chris Evans diera su primer paso a las películas de Marvel, la historia no fue bien recibida al igual que su secuela. Diez años después Fox insiste en apostar por el cuarteto de héroes y el resultado es exactamente el mismo, o incluso peor. En esta última Michael B. Jordan toma el papel de la antorcha humana, personaje que fue duramente criticado, cosa que sería totalmente distinta con su papel en Pantera Negra - 90%.

Hace poco tiempo Disney decidió fusionarse con Fox, y así absorber varias franquicias de las que podría sacar provecho en las que ya tiene bien cimentadas como es el caso de Marvel Studios y su Universo Cinematográfico de Marvel. Esto le daría la oportunidad de utilizar al ya mencionado equipo de astronautas en sus próximas fases dentro de un producto que ha funcionado bastante bien por más de diez años. Pero ¿lograrán romper la maldición de Los Cuatro Fantásticos en la pantalla?

Hasta el momento se sabe que al menos la compañía ya está trabajando en el guion y ha comenzado a buscar a sus posibles protagonistas. Desde hace meses han resonado algunos nombres conocidos que, supuestamente, ya se reunieron con los productores, y otros que son sólo propuestas de los fans. El personaje del que más se ha hablado es Sue Storm, de quien han destacado nombres como el de Jennifer Lawrence, Amber Heard e incluso Emily Blunt.

Sin embargo, según los informes recientes (vía Giant Freakin Robot) el estudio estaría buscando diversidad en su elenco. La primera cinta fue protagonizada por actores caucásicos, en la segunda se contó con Jessica Alba, una actriz con rasgos latinos, aunque es estadounidense de nacimiento, en el tercer reinicio se contó con Michael B. Jordan. Pero todo parece indicar que la búsqueda diversidad de Marvel Studios va más allá del origen étnico racial, pues también están considerando personas con diferente identidad de género u orientación sexual.

A decir verdad, la unión de Disney/Marvel ya ha trabajado por años con una evidente diversidad en sus elencos, por lo que ya sabe cómo funciona además de haber conseguido su primera película protagonizada sólo con actores afroamericanos y fue todo un éxito a nivel taquilla e incluso a nivel cultural. En realidad, la diversidad racial no es algo que preocupe en Los Cuatro Fantásticos al tratarse de personajes que la mayor parte del tiempo cuentan con CGI, pero bien podrían encontrar nuevos caminos sobre todo buscando uno que ayude a hacer funcionar a estos superhéroes.

Aunque aún no hay una fecha definida para el inicio de la producción de la nueva película, se sabe que el director encargado de este proyecto será Jon Watts, quien actualmente está dirigiendo Spider-Man: No Way Home.

