Infidelidad con fans podría haber causado el divorcio de Armie Hammer

La semana pasada Armie Hammer (El Agente de C.I.P.O.L. - 67%, Animales Nocturnos - 73%, Llámame Por Tu Nombre - 97%) comunicó a través de sus redes sociales que estaba separándose de su esposa Elizabeth Chambers tras 10 años de matrimonio. El anuncio desconcertó a los seguidores de la pareja que había estado pasando la cuarentena en las Islas Caimán, y aunque no se mencionaron los motivos de su separación, nuevas capturas de mensajes entre el intérprete y una desconocida, podrían revelar que el motivo fue la infidelidad del actor.

En 2010 Hammer se casó con la celebridad televisiva Elizabeth Chambers. Aparentemente para ese momento ya llevaban algunos años de conocerse y mantener una relación de pareja. Precisamente sería en la década que duró su matrimonio cuando la carrera del actor comenzó a despegar, participando en producciones como Espejito Espejito - 49%, El Llanero Solitario - 31% y Cars 3 - 68%. Ambos comparten una hija y un hijo de seis y tres años respectivamente.

Recientemente se volvieron virales unas capturas tomadas de la red social Instagram. En ellas se puede leer al actor escribir a una cuenta de una seguidora mensajes como “Luces tan perfecta. Amo tu cuerpo”, “Las fotos que me mandaste me pusieron caliente. Tengo tantas ganas de poner mis manos sobre mi pequeña perfecta p*ta”. “Te extraño gatita. Realmente lo hago. Fue tan difícil no hablarte”. El intérprete también menciona que en el momento en el que esta conversación se llevó a cabo se encontraba en Moscú y que si no fuera porque su esposa se encontraba con él, ya estaría yendo a conocer a esta mujer a la que llama “gatita”.

En otros mensajes Hammer menciona que para relacionarse con esta mujer necesita que firme un acuerdo de confidencialidad, lo que aseguraría que jamás hablará sobre la relación que tuvieron en el futuro:

De acuerdo con la cuenta de Twitter @soft_dnp, las pruebas de que Hammer llevaba un buen tiempo buscando vincularse con alguna una mujer fuera de su matrimonio están en su propia cuenta de Instagram, misma en la que “sigue” distintas cuentas dedicadas a compartir fotografías de modelos y sus contactos:

Deberíamos haber sabido que algo estaba pasando cuando Armie Hammer comenzó a seguir estas cuentas de Instagram.

Hace tan sólo unos días el actor de Red Social - 96% anunció en su cuenta oficial de Instagram que su esposa y él habían tomado la decisión de separarse. No mencionó el motivo de esta inesperada ruptura y se limitó a pedirle a la presa que les dieran “privacidad”:

Trece años como mejores amigos, almas gemelas, parejas y luego padres. Ha sido un viaje increíble, pero juntos, hemos decidido pasar la página y terminar nuestro matrimonio. Al entrar en este próximo capítulo, nuestros hijos y nuestra relación como co-padres y queridos amigos seguirán siendo nuestra prioridad. Entendemos que esta noticia se presta al diálogo público, pero en interés de nuestros hijos y nuestra familia, estamos pidiendo privacidad, compasión y amor durante este tiempo.

Definitivamente son días interesantes días para los fanáticos de las parejas de Hollywood y sus escándalos. Por un lado la pareja conformada por Will Smith (Hombres de Negro - 92%, Soy Leyenda - 70%, En Busca de la Felicidad - 67%) y Jada Pinkett Smith (Girls Trip - 89%, Hasta el Final - 63%, Gotham - 92%) habló sobre una ruptura que mantuvieron secretamente en 2015 y que terminó en un romance entre la actriz y el rapero August Alsina. Por otro, los ex esposos Johnny Depp (El Joven Manos de Tijera - 91%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86%) y Amber Heard (Liga de la Justicia - 41%, La Chica Danesa - 69%, Aquaman - 73%) continúan arremetiendo el uno contra el otro en la corte.

