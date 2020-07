Winona Ryder explota contra Amber Heard: "es imposible creer que sus acusaciones sean ciertas"

El juicio de Johnny Depp contra The Sun se ha convertido en un escándalo mediático vigilado por todos los medios de comunicación. Las evidencias a favor y en contra del actor son abundantes, incluyendo algunos testimonios bastante eficaces que benefician su postura. En el centro de toda esta vorágine se ha colocado Winona Ryder, quien ha ofrecido un comunicado para la prensa en el que revela su punto de vista sobre el caso y su experiencia junto a Depp.

No te pierdas: Ex-asistente de Johnny Depp declara que Amber Heard es una sociópata

Johnny y Winona fueron paraje a principios de los años noventa, convirtiéndose en uno de los dúos más famosos de Hollywood. Su relación no duró más de tres años pero vaya que fue intensa; el propio Depp se tatuó las palabras “Winona Forever”, que tras la ruptura modificó como “Wino Forever”. Aunque el tiempo ha pasado, tal parece que el recuerdo entre ambos se mantiene con afecto y es por eso que la actriz ha salido a apoyar a su ex-pareja con palabras muy sólidas que dejan a Amber Heard con las redes en su contra.

Winona Ryder se ha alejado un poco del cine y la televisión en comparación de otros actores que participan en varios proyectos al año, sin embargo, en tiempos más recientes la hemos visto en series como The Plot Against America o Stranger Things - 96%, en la que interpreta a la excéntrica Joy Byers. Deadline comparte el comunicado ofrecido por Winona para la prensa, dejando en claro que Johnny Depp siempre fue bueno con ella y que no puede entender las acusaciones de violencia iniciadas por Amber Heard:

Entiendo que es muy importante que hable por mi perspectiva, ya que obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, por mi experiencia, que fue muy diferente, me sorprendí, confundí y disgusté de forma absoluta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones. Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca fue abusivo en absoluto hacia mí. Nunca ha sido violento o abusivo con nadie que haya visto.

Te invitamos a leer: Johnny Depp es acorralado durante el juicio con fotografías y audios comprometedores

La actriz continúa:

Honestamente solo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente amoroso y extremadamente cariñoso que fue muy protector conmigo y con la gente que ama, y me sentí muy, muy segura con él. No quiero llamar mentiroso a nadie, pero desde mi experiencia con Johnny, es imposible creer que esas horribles acusaciones sean ciertas. Esto me resulta extremadamente molesto, conociéndolo como solo yo sé.

Vanessa Paradis, ex-esposa de Johnny Depp con quien estuvo casado durante doce años, también compartió su postura con la prensa y una vez más solo tiene cosas positivas para decir sobre el actor:

Esto no se parece en nada al verdadero Johnny que he conocido, y por mi experiencia personal de muchos años, puedo decir que nunca fue violento o abusivo conmigo. He visto que estas declaraciones escandalosas han sido realmente angustiantes y también han causado daños a su carrera porque desafortunadamente la gente ha seguido creyendo estos hechos falsos. Esto es tan perturbador ya que ha ayudado a tantas personas en su vida personal y profesional, con amabilidad y generosidad.

Las palabras de Winona Ryder y Vanessa Paradis son bastiones poderosos no solo para Johnny, también para innumerables personas que siguen el juicio de cerca y que están a favor del actor hasta el final. La batalla continuará pero hasta el momento no se ve ni de cerca una conclusión para el asunto. La defensa de ambas de ambas partes actúa con fiereza y presenta más evidencia con cada nuevo día. ¿Quién logrará salir avante al final?

También puede interesarte: Johnny Depp podría perder juicio contra The Sun y Amber Heard