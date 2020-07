Esposa de Will Smith admite que lo engañó y las redes estallan en su contra

Por años la familia conformada por Will Smith (Yo, Robot - 58%, Soy Leyenda - 70%, En Busca de la Felicidad - 67%) y Jada Pinkett Smith (Hasta el Final - 63%, Gotham - 92%, Girls Trip - 89%) ha sido un gran ejemplo de lo que es un matrimonio sólido en un ambiente tan volátil como el de Hollywood. Sin embargo, tal parece que la imagen que reflejaban al mundo no corresponde con lo que en realidad pasaba dentro de su hogar, dado que recientemente y a la luz del programa Red Table Talk, la pareja habló públicamente sobre el romance que la actriz tuvo con el cantante August Alsina durante 2015.

Los rumores en torno al romance entre el conocido rapero y la actriz se habían escuchado desde tiempo atrás, no obstante, tanto Will y Jada lo habían negado durante años. De acuerdo con la conversación que mantuvieron en Red Table Talk, en 2015 la pareja pasó por un duro momento que los llevó a separarse secretamente. Ninguno de los dos quería involucrar a los medios de comunicación antes de resolver lo que sucedería con su matrimonio, por lo que incluso la relación entre la intérprete y August Alsina se mantuvo oculta de las cámaras.

Will Smith reconoció que tras enterarse de lo sucedido no estaba seguro de que alguna vez quisiera volver a dirigirle la palabra a su esposa. “El hecho de que te volvería a hablar es un milagro”. Jada habló sobre lo duro que fue que su matrimonio estuviera en pausa, lo que eventualmente la llevó a “enredarse” con el rapero August Alsina. Hace unos días el cantante se sinceró sobre el tema y admitió que tuvo un romance con la actriz, incluso llegó a decir que el protagonista de Hancock - 41% le “dio permiso”. Sin embargo, Pinkett aclara que nadie más allá de ella podía tomar este tipo de decisiones (vía Metro):

Una de las cosas que quiero aclarar que fue como un remolino en la prensa, fue que me diste permiso, la única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo. Pero lo que August realmente estaba tratando de comunicar, porque realmente podía ver cómo lo percibía como un permiso porque estábamos separados amigablemente, creo que también quería dejar en claro que no es un destructor de hogares, lo cual no es así.

A pesar de que la famosa pareja de Hollywood tomó concienzudamente esta decisión sobre su matrimonio, la balanza se inclinó hacia el lado del actor. En Twitter muchos aprovecharon para criticar a Jada y su relación con el cantante calificándola de “infiel”. Otros demostraron todo su apoyo a Will ya que por años ha demostrado estar orgulloso de su esposa y su relación:

Los hombres no hablan, así que no conocemos a las mujeres que engañan, si no hubiera sido por August, Jada no diría nada sobre esto, en este momento no quiero ser como Will. Observando el video completo, me pregunto si Smith está actuando o siendo real. Jada destruyó su alma por dentro.

Men don’t talk so we don’t know the women that cheat, if it hadn’t been for August like Jada won’t say sh*t about this, right now I don’t want to be like Will, watching the full video I’m wondering if Smith is acting or being real

Awurade Jada destroyed his soul inside

PAIN paaaa — Spoken God (@JewellKinSpeaks) July 11, 2020

Los millennials están a punto de amotinarse frente a su casa. ¿Qué tan estúpida eres para engañar a Will Smith? Es amado por todos. Es el Príncipe de Bel-Air. Es un nombre familiar, no pensó en eso hasta que tomó Smith como su apellido. Fuiste infiel, llámalo como es...

Millennials are about to riot in front of your house. How stupid are you to cheat on Will Smith? He's beloved by everyone. He's the Fresh Prince of Belair. He's a household name, you weren't thought about until you took Smith as your last name. You cheated, call it what it is.. — Marlaina Morey (@MarlainaMorey) July 11, 2020

HIJA DE SUPUTÍSIMAMADRE, ¿CÓMO CHINGADOS VAS A METERTE OTRO PITO QUE NO SEA EL DE WILL SMITH? 😡🤬 todas son iguales pic.twitter.com/II4szBGG0d — Belipop (@Tamal_enTorta) July 11, 2020

Lo de Will Smith viene a confirmarnos que puedes ser la mejor persona del mundo y eso no evitará que te engañen, las infidelidades no tienen que ver con el tipo de persona que eres tu, SIEMPRE tienen que ver con el tipo de persona que es el OTRO. pic.twitter.com/CcM7XEwB3V — TuDimeMiAmor✨✨ (@Danytakbron) July 11, 2020

Cuando me entero que le fueron infiel a Will Smith y que el amor no existe. pic.twitter.com/cqe6GU6S1E — Zoel (@JAIR_ZOEL) July 11, 2020

Aún cuando Will Smith presumía a su mujer, aún cuando esté la trataba como reina, aún cuando la llevaba a todos los lugares y hacia lo que fuera por complacerla. Aún así lo engañaron.

Moraleja:

Amate más a ti mismo y no esperes nada de nadie, así no hay decepciones pic.twitter.com/P04akcmqC5 — RRiSueño (@rigal_r) July 11, 2020

Talvez a Will Smith no le hubieran sido infiel si una perra no le hubieran bajado el marido a alguien. pic.twitter.com/sKPRlF94GH — soy inexistente (@KrizOtaku) July 11, 2020

Jada pinkett le puso el cuerno a Will Smith. Bueno, arreglemos esto de manera civilizada. pic.twitter.com/TYMGjIPjiq — Sebastián García (@Sebas_JCG) July 11, 2020

"Mira lisa podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazon a Will Smith."



Nadie es inmune a la magia del engaño. pic.twitter.com/DOCdwp3Ttq — Detective_calavera (@Detectivecalav1) July 11, 2020

Jada Pinkett confesó que le puso el cuerno a Will Smith ¡A WILL SMITH!

No me hablen, estoy triste. pic.twitter.com/y1IwepI3xZ — Jonh nadie (@Jonh_LYL) July 11, 2020

Si al mismísimo Will Smith sufre de infidelidad que nos depara a nosotros los mortales, ay diosito ya para este 2020. pic.twitter.com/2y0eWz2ks9 — Aquiles Boy (@Krustazio1) July 11, 2020

En Red Table Talk la pareja reconoció que en 2015 tomaron la dolorosa decisión de separase porque “los matrimonios pasan por eso”. Su plan fue que cada uno descubriera su propia felicidad antes de dar el siguiente paso en su relación. Jada admitió que estaba feliz porque jamás imaginó que ambos podrían volver a estar juntos y Will bromeó con el hecho de que en algún punto pensó en buscar venganza, pero aseguró que no quería que volviera a pasar eso nunca más, y que recuperaría a su esposa las veces que fueran necesarias.

