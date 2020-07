Dan por muerta a Naya Rivera y ahora las autoridades solo quieren encontrar su cuerpo

La tragedia siempre está a la vuelta de la esquina y las celebridades no son inmunes a que les pase. Lamentablemente en esta ocasión la actriz Naya Rivera, famosa por haber participado en la serie musical Glee, desapareció luego de salir a pasear a un lago al norte de Los Ángeles con su hijo de 4 años.

La Policía de Ventura dijo que creían que podía tratarse de un caso de ahogamiento, pero el miércoles se realizó una búsqueda exhaustiva en la que participaron más de 80 profesionales y no se pudo encontrar a la actriz. Ayer se continuó la búsqueda y ya solo se espera encontrar el cuerpo.



Se sabe con certeza que Rivera alquiló una embarcación el miércoles alrededor de las 13:00 horas, y un día antes había publicado en Twitter una fotografía de ella y su hijo con la frase “solo nosotros dos”. A las tres de la tarde aproximadamente otro bote se encontró con el niño dormido y portando un chaleco salvavidas, el niño contó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella no regresó. En la embarcación se halló un chaleco salvavidas para adultos.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Chris Dyer, agente policial del condado de Ventura, declaró ayer (vía BBC) que lo más probable es que no se trate de un asesinato sino de “un trágico accidente”, y que esperan lo mejor pero se preparan para lo peor. En la búsqueda se utilizaron helicópteros y barcos, pero no hay noticias sobre el paradero de Rivera hasta el momento.

La actriz de origen puertorriqueño interpretó a Santana López en Glee, un personaje LGBTQ que entabla una relación con la animadora Brittany S. Pearce (Heather Morris). Después de Glee, apareció en las películas At the Devil's Door - 28% y Mad Families (2017), así como en las series de TV Devious Maids, American Dad, RuPaul's Drag Race; y fue protagonista de Step Up: High Water.