Disney Plus no censura el trasero de Hugh Jackman en X-Men: Días del Futuro Pasado

Curiosa la situación que se vive recientemente en la plataforma de Disney Plus. Ha llegado al catálogo X-Men: Días del Futuro Pasado - 91% una de las mejores películas logradas por Fox y los mutantes de Marvel. Lo interesante de su aparición en el servicio de streaming del ratón es que ha sido colocada sin un ápice de censura, esto quiere decir que también podemos ver el trasero desnudo de Hugh Jackman durante una de las escenas. ¿Por qué es tan escandaloso y relevante? Sigue leyendo para conocer todos los detalles de este inusual acontecimiento.

En Días del Futuro Pasado, dirigida por Bryan Singer , el equipo de los X-Men lucha una guerra por la sobrevivencia de las especies a través de dos líneas temporales diferentes. Los amados personajes de la trilogía original de X-Men unen fuerzas con sus versiones jóvenes, es decir, los observados en X-Men: Primera Generación - 87%, todo con el objetivo de cambiar un evento histórico y luchar en una batalla épica que puede salvar nuestro futuro. La cinta es un completo acierto por parte de Fox, algo que ni siquiera Marvel Studios ha podido emular.

Wolverine es enviado al pasado para alterar los acontecimientos. Durante una de las escenas despierta en Nueva York, específicamente en 1973, lo hace junto a una mujer y podemos ver su cuerpo desnudo (incluyendo el trasero) mientras camina hacia la ventana para descubrir con sorpresa que el viaje en el tiempo preparado por Kitty ha sido un éxito. Posteriormente entra un grupo de gángsters a la habitación e intentan asesinarlo por acostarse con la hija del jefe, pero claro que no lo logran.

Sabemos que la plataforma de Disney Plus es muy estricta con sus normas family-friendly, sin embargo, no censuró el trasero de Hugh Jackman en X-Men: Días del Futuro Pasado, una decisión bastante inusual en la empresa. Esta iniciativa tomada por los ejecutivos resalta debido a los numerosos ejemplos de censura en muchas otras películas de su catálogo, por ejemplo Splash - 92%, cinta de 1984 en la cual el trasero de Daryl Hannah es ocultado con cabello generado por computadora, algo que fue muy criticado entre los usuarios de Disney Plus.

