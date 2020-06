Rumor: Marvel Studios podría ofrecerle mucho dinero a Hugh Jackman para que tenga un cameo en el MCU

Hugh Jackman (Logan - 93%, Los Miserables - 69%, El Gran Showman - 54%) es una de las figuras emblemáticas del cine de superhéroes. Películas, reboots, remakes, y franquicias podrán ir y venir, pero él siempre será el primer e inigualable Wolverine. Como ya sabemos, la cinta Logan - 93% puso fin a una era que comenzó cuando un desconocido Jack se unió a los mutantes en la cinta X-Men - 81% en 2001 y el actor parece haber hecho las paces con el personaje y está dispuesto a seguir nuevos retos profesionales. No obstante, Marvel Studios podría no dejarlo ir y se rumora que le podrían ofrecer mucho dinero si accediera a parecer en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Te podría interesar: Joe Sinnott, artista de Marvel Comics, murió a los 93 años

El cariño que los fanáticos de las películas de superhéroes le tienen al actor de Los Miserables - 69% es inmensurable. Hugh marcó a toda una generación que lo vieron pasar por casi todas las películas de la franquicia X-Men, en ese entonces perteneciente al ahora extinto 20th Century Fox. Por otra parte, Marvel se ha caracterizado por darle gusto a sus seguidores y crear contenido que atraiga más a nuevas audiencias. Siguiendo ambas líneas, se ha desatado un rumor en el que se alega que la compañía está muy interesada en que el Logan de Jackman aparezca una vez más en pantalla grande a manera de cameo.

De acuerdo con las fuentes de We Got This Covered, el expresidente de Marvel Studios, Kevin Feige le ha hecho una oferta bastante lucrativa al actor de El Gran Showman - 54% para que este acceda a tener una breve aparición en la próxima película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, apareciendo en una línea de tiempo alternativa mientras el Hechicero Supremo viaja a través del multiverso.

El mismo medio ha informado que la idea de aparecer en la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% podría no ser del total agrado de Hugh, y quizá podría regresar a ser un mutante si se presentara una oportunidad mejor en el marco del MCU. Aunque hay que admitir que su inclusión dentro de esta película sería muy conveniente y emocionante, además de que sería el primer acercamiento de los mutantes a la longeva franquicia que comenzó con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%. Además podría ser un momento breve pero significativo, tal como vimos en X-Men: Primera Generación - 87%.

Te recomendamos leer: Scarlett Johansson asegura que en Hollywood hay mucha presión para ser delgado

Por otra parte, si hay alguien que podría lograr que el original Wolverine se sume a las filas de Marvel Studios, sería Ryan Reynolds (Deadpool - 84%, Linterna Verde - 26%, Pokémon: Detective Pikachu - 69%), ya que no es noticia nueva para nadie que ambos tienen una amistad fuerte que no dudan mostrar en redes sociales. Aunado a esto, en Deadpool - 84% vimos como el actor protagonista no se tienta el corazón para jugarle bromas pesadas a Jackman. Por lo que, un encuentro entre el antihéroe y el mutante podría ser esperanzador.

Además de Reynolds, otro amigo en común que podría usar sus influencias sobre el actor de Gigantes de Acero - 60% es Jake Gyllenhaal, quien además de ser parte de esta camaradería que existe fuera de escena con los actores antes mencionados, también forma parte del MCU gracias a la cinta Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, cuya participación como Mysterio cautivó a los fanáticos.

Aunque sólo sea un rumor, es emocionante pensar que Jackman podría siquiera considerar la idea de tener una breve aparición en el MCU. Quizás no acepte de inmediato, pero quien sabe, en unos años podría repetir el papel tal como Michael Keaton está a punto de hacerlo con Batman para la película The Flash. Sólo el tiempo dirá si se volverá a poner las garras el querido actor australiano.

No te vayas sin leer: Fans de Marvel lanzan petición para que Tormenta sea interpretada por actriz trans