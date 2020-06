Scarlett Johansson asegura que en Hollywood hay mucha presión para ser delgado

Scarlett Johansson es una de las estrellas más populares y mejor pagadas de Hollywood. La actriz de 35 años se ha labrado un presente muy brillante gracias a sus apariciones en películas como Historia de un Matrimonio - 98%, Bajo la Piel - 85%, Jojo Rabbit - 75%, pero especialmente por su intervención en el Universo Cinematográfico de Marvel como la Viuda Negra. Sin embargo, no todo ha sido brillante en la trayectoria de la intérprete. Durante una reciente entrevista con Candice Magazine (vía CinemaBlend), ha hablado sobre la gran presión que la industria impone respecto a las figuras delgadas.



Desde muy pequeña, Johansson estuvo segura de que su vida se desarrollaría en la actuación y el espectáculo. Se inició en la industria del entretenimiento a una edad muy corta y poco a poco fue escalando hasta el lugar de superestrella que hoy posee. Con una fortuna de US$ 165 millones bajo sus pies, Scarlett brilla con talento propio y con un carrera que implicó trabajo duro y mucho sacrificio, algo muy valorado en Hollywood.

Scarlett también es popular por su belleza despampanante, una característica que, para bien o para mal, ha incrementado su base de fanáticos en todo el mundo. Durante su juventud temprana estuvo presente en numerosas producciones, pasos que le dieron visibilidad en la industria; pero la espectacular imagen de la actriz no llegó de manera simple. Durante su encuentro con Candice Magazine habló sobre las complicaciones que los actores deben padecer para tener la delgadez que exigen los estándares de Hollywood, y utilizó como ejemplo una escena de la película de 1950, La Malvada - 100%.

Siempre ha habido presión sobre los actores para mantenerse delgados. Hay una escena en una de mis películas favoritas, La Malvada, donde Bette Davis da vueltas alrededor de la habitación, horriblemente molesta por algo, y ella toma un chocolate... lo deja... lo vuelve a poner... lo vuelve a dejar... finalmente, ella cede y se lo come, ¡pero solo después de una gran lucha! Entonces, incluso en aquel entonces, había presión. Y ahora, es mucho peor.

Johansson regresa a la pantalla grande este 2020 con Black Widow, la primera película de la Fase 4 del MCU. Además de Scarlett como el personaje principal, la cinta contará con la participación de Florence Pugh como Yelena Belova, otra Viuda Negra que sostiene un tipo de hermandad con Natasha; Rachel Weisz como Melina Vostokoff, otra Black Widow que se une a la historia y que conoce bastante bien a la estrella; y David Harbour, quien interpreta a Red Guardian, contraparte soviética del Capitán América. Este último nuevo personaje causó furor entre los fan de Marvel gracias a su traje rojo y el humor, un punto a favor para todos los que siguen de cerca al MCU.

Los estrenos de las siguientes películas del Universo Cinematográfico Marvel han sido reorganizadas debido a la pandemia por coronavirus, muy pronto podremos disfrutarlas en el sigiente orden: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

Los cines ya comienzan a abrir sus puertas a todos los públicos pero no todos sienten la confianza suficiente como para aventurarse en estos momentos, cuando el riesgo de contagio por Covid-19 todavía es alto en varias partes. Esperamos que para noviembre las cosas sean un poco mejores y Black Widow pueda triunfar en taquilla, quizá la última aparición de Scarlett Johansson en la saga.

