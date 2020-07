Marvel Studios podría contratar a estrella de Game of Thrones para intepretar a villano de los X-Men

Los fanáticos de Marvel Studios sí que se mueren por observar la llegada de los X-Men al universo de superhéroes. Disney adquirió Fox el año pasado y con ello fue capaz de recuperar los derechos cinematográficos de estos personajes. Ahora que se encuentran a su alcance tan solo es cuestión de tiempo para que los ejecutivos decidan introducirlos en la gran aventura. Nueva información revela que una estrella de Game of Thrones - 59% podría ser introducida al MCU como un famoso villano de los X-Men, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

En marzo de 2019, Disney terminó el trato con Fox. La empresa del ratón compró todos los bienes de la otra por una suma de más de US$ 71 mil millones; este sorprendente negocio dejó a su cargo grandes franquicias de la pantalla grande, pero más importante, le dio a los X-Men, a los 4 Fantásticos y a Deadpool. Tales personajes hicieron mucha falta en el desarrollo de la Saga del Infinito, sin embargo, las cuestiones legales ya no impedirán su esperada llegada en la famosa Tierra de los Vengadores.

De acuerdo con un nuevo reporte de We Got This Covered, Marvel Studios podría estar contemplando a Iwan Rheon como una de las próximas estrellas de su franquicia, específicamente la de los X-Men que está desarrollando en estos momentos. El actor de 35 años interpretaría a Vulcano, un poderoso mutante tipo Omega con la capacidad de manipular todos los tipos de energía; sin lugar a dudas sería una adición genial al Universo Cinematográfico de Marvel. Los mutantes están a nada de hacer su aparición especial.

Iwan Rheon interpretó a Ramsey Bolton en Game of Thrones, el abominable ladrón y heredero de Winterfell que con métodos deplorables se hizo que el hogar ancestral de la casa Stark. El personaje logró ganarse el odio pero también la simpatía del público, uno de esos villanos que desprecias pero que también te encantan. Se desenvolvió con maestría en la sexta temporada de la serie, cuando alcanzó su máximo esplendor como el desalmado personaje con gran poder que siempre aspiró a ser.

Su historial como el cruel bastardo le concede grandes posibilidades para formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, tan solo es necesario esperar la decisión de Marvel Studios, recordemos que solo ella tiene la última palabras. En estas cuestiones ni siquiera los fans tienen voz para decidir, solo los ejecutivos escogen el rumbo de su franquicia en todos los sentidos. ¿Qué otros personajes vinculado con la marca X-Men veremos llegar a la franquicia? La posibilidades son inagotables.

La pandemia de Covid-19 ha modificado todo el orden que Hollywood conoció durante su historia, y lo mismo ocurrió con las películas de superhéroes. Los estrenos del Universo Cinematográfico Marvel han sido reorganizados de la siguiente forma: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

Marvel Studios todavía tiene muchos personajes para introducir. Gracias a Avengers: Endgame - 95% observamos la reunión más esperada del MCU, todos los superhéroes unieron fuerzas en la Tierra para combatir al ejército de Thanos. Pero la victoria se pagó con un precio muy alto: Black Widow dio su vida a cambio de la Gema del Alma; Iron Man se sacrificó por el bienestar del universo chasqueando los dedos con la piedras en su guante; Capitán América eligió dejar atrás la vida en el tiempo presente para tener una junto a Peggy después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estas grandes despedidas tan solo abren el paso para la llegada de un nuevo equipo, otros superhéroes que continuarán con el legado, ¿quiénes serán?

