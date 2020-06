Disney Plus anuncia estrenos de verano, incluyendo las películas de los X-Men

Ya lo sabíamos, las cosas no habían estado resultando muy bien para Disney Plus, la plataforma de streaming perteneciente a la empresa del ratón que fue lanzada en Estados Unidos en noviembre del año pasado, y en otros países ubicados en la Unión Europea a finales de marzo. Las declaraciones de usuarios cancelando el servicios se popularizaron a mediados de junio, pero Disney ha presentado un nuevo plan que seguramente llamará la atención del público y los traerá de regreso al catálogo.

Disney Plus se habilitó con un compendio de películas que abarcó Marvel Studios, Star Wars, clásicos animados y más. Su título más popular fue The Mandalorian - 90%, la única serie original de la plataforma que terminó conquistando a la crítica y a los fans con la historia de Din Djarrin y El Niño, cultivando un éxito monumental para la franquicia de la galaxia lejana. Pero la plataforma se ha quedado sin material realmente interesante, por lo que han buscado nuevas alternativas para el público ahora que la permanencia en casa se ha convertido en una decisión de gran importancia para prevenir contagios por Covid-19.

Se trata de Summer Movie Nights, un bloque que comenzará este viernes con el estreno de Hamilton, el aclamado y multipremiado musical de Broadway que llega con una nueva versión teatral grabada. Pero esta no es la atracción principal, por supuesto; la verdadera novedad hoy es que Disney Plus lanzará varias de las películas de los X-Men de Fox, recordemos que la empresa compró todas las propiedades de 20th Century Fox, por lo que no es una gran sorpresa descubrirlas muy pronto en el catálogo.

El Universo Cinematográfico de Marvel no tuvo la oportunidad de presentar a los X-Men en su saga debido a razones legales. Los derechos permanecieron bajo el poder de Fox durante muchos años, pero ahora es posible que el MCU haga lo que quiera con los personajes, desde producir nuevas películas, hasta incluir a las cintas con las anteriores versiones en la plataforma de Disney Plus. Todo es posible para el ratón cuando extiende su mano poderosa y multimillonaria, esperamos que muy pronto la utilice para anunciar los siguiente rostros de los superhéroes mutantes.

Summer Movie Nights tendrá lugar todos los viernes hasta el 4 de septiembre, por lo que cada nueva adición seguramente atraerá a los usuarios y los obligará a quedarse con la membresía durante un tiempo. Si la plataforma colocara todas las películas en un solo día, los consumidores tomarían la suscripción de un mes y las verían en muy poco tiempo, situación que no beneficiaría a la empresa. Esperamos que los próximos meses aparezcan con nuevas propuestas dignas de atención, el servicio llegará muy pronto a Latinoamérica y necesita defenderse con un catálogo interesante si es que busca competir de alguna manera con el poderoso Netflix.

La segunda temporada de The Mandalorian, junto con las series de Marvel Studios, comprenden lo más esperado de Disney Plus. Din Djarrin volverá con más aventuras en la galaxia durante el siguiente octubre, por el momento no existe una fecha definitiva para el lanzamiento.

A continuación te presentamos todas las película que comprenden el nuevo bloque de Disney Plus, Summer Movie Nights:

Hamilton (3 de julio)

The Mighty Ducks (3 de julio)

X-Men: Días del Futuro Pasado - 91% (10 de julio)

Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% (10 de julio)

X-Men: Apocalipsis - 48% (17 de julio)

Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar - 30% (24 de julio)

Los Increíbles 2 - 90% (31 de julio)

X-Men - 81% (7 de agosto)

Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película - 87% (7 de agosto)

Ant-Man and the Wasp - 85% (14 de agosto)

El Gran Showman - 54% (14 de agosto)

La bella y la bestia - 71% (21 de agosto)

Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% (28 de agosto)

Alicia: A Través del Espejo - 30% (28 de agosto)

Wolverine: Inmortal - 69% (4 de septiembre)

