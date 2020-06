Los Nuevos Mutantes: Fans se preparan para el anuncio de un nuevo retraso

Los Nuevos Mutantes se ha convertido en una montaña rusa de emociones fuertes para sus fanáticos. La película de Marvel y 20th Century Fox se ha enfrentado a las vicisitudes más grandes de la industria, padeciendo numerosos retrasos por todos los motivos posibles. Ante la extensión de la pandemia por coronavirus, algunos fanáticos ya se están haciendo a la idea de que la película volverá a ser sometida una nueva fecha. Por el momento no se ve la luz al final del túnel.

Los Nuevos Mutantes contará la historia de un grupo de jóvenes con súperpoderes que se encuentran encerrados en contra de su voluntad dentro de una instalación secreta para ser estudiados por el gobierno. Los cinco personajes, Wolfsbane, Magik, Cannonball, Sunspot y Mirage harán todo lo posible para enfrentar sus temores más profundos y un peligro latente que los está acechando. La película es dirigida por Josh Boone y además de Maisie Williams y Blu Hunt, en el reparto también encontramos a Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga y Alice Braga.

¿Es Los Nuevos Mutantes la película la más postergada en la historia de Hollywood? La cinta padeció cambios en su fecha de estreno una y otra vez. Su mala suerte apareció con la compra de Fox por parte de Disney tiempo atrás, sin embargo, su más reciente golpe fue por la llegada del Covid-19. El lanzamiento en cines estaba programado para el 1 de abril, sin embargo, desde mucho antes Estados Unidos había optado por el cierre de complejos a nivel nacional y la película se sometió a las nuevas circunstancias.

Sin lugar a dudas, la película que se llevó la parte más dura del trato Fox-Disney fue X-Men: Dark Phoenix - 29%, película que obtuvo pésimos comentarios por parte de la crítica y terribles calificaciones en los sitios dedicados a valorar estas obras, a la postre, su desempeño en taquilla fue lamentable y una importante cantidad de usuarios se dedicaron a publicar reacciones negativas después del estreno. Todo fue tan mal que ni siquiera obtuvo lo que la olvidable X-Men: Apocalipsis - 48% consiguió. Dark Phoenix no resultó ser aquello que los fans pidieron, pero sí una despedida amarga.

Los Nuevos Mutantes tiene un estreno programado para el 28 de agosto, no obstante, los fanáticos comienzan a perder las esperanzas debido a la reciente modificación en la fecha de Mulan, el esperado live action de Disney que ahora llegará a las pantallas el 21 de agosto. Los seguidores de los mutantes se están haciendo a la idea de que Fox anunciará una nueva fecha para el estreno, algo que realmente no sorprendería a nadie con el abrumador historial de retrasos que tiene la cinta. Ya ni siquiera el reparto lo tomaría de mala manera.

¿Cuál será el destino de Los Nuevos Mutantes en la pantalla grande? Algunos opinan que sus constantes retrasos la han convertido en un mito, y que para cuando llegue a cartelera todos querrán verla; por otro lado, hay quienes están de acuerdo en que pasará desapercibida debido a que son mutantes de Fox, y en estos momentos todos están esperando a los que nazcan bajo el sello de Marvel Studios. Solo el tiempo nos dirá la verdad.

A continuación te presentamos algunas de las publicaciones sobre las expectativas de fans ante el nuevo retraso de The New Mutans:

La parte más divertida de Mulan siendo removida a agosto, es que The New Mutants se estrena solo una semana después, lo que significa que probablemente será retrasada DE NUEVO.

The funniest part of #Mulan moving to August, is that #TheNewMutants is only a week later, which means it’ll likely be pushed AGAIN! pic.twitter.com/mQE3rGYzXk — Jordan Maison (@JordanMaison) June 26, 2020

Estoy esperando el anuncio de la nueva fecha de lanzamiento número 250 de The New Mutants.

I’m awaiting the announcement for The New Mutants 250th new release date. — Kyle Arking (@ArkingKyle) June 27, 2020

Los Nuevos Mutantes leyendo acerca de Mulan siendo retrasada y sabiendo que se retrasarán por quinta vez.

New Mutants reading about #Mulan getting delayed and knowing they're gonna get delayed for the 5th time pic.twitter.com/xWCx9sjjbE — Brian is in the Bad Place (@brianNpikachu) June 26, 2020

Oh por dios, estoy tan emocionado de que The New Mutants tenga otro cambio de fecha.

Oh my god I'm so excited for New Mutants to get another date change https://t.co/lmWTDZUGfJ — Ray (@GarfOfTheGalaxy) June 26, 2020

¡Dos meses más hasta que la película The New Mutants finalmente llegue a los cines! (Este tweet va a envejecer terriblemente).

Two more months until the New Mutants movie finally hits theaters!



(This tweet is going to age terribly) — Kiyote (@Yotie72) June 28, 2020

Los Nuevos Mutantes nunca saldrá. Solo aceptémoslo. Nunca podré ver a Magik en su gloriosa versión live-action, no podré ver a mi Masie Williams ser Wolfsbane, simplemente no consigo lo que quiero.

New Mutants is NEVER coming out. Lets just accept it. I’ll never be able to see Magik be her glorious self in live action, I won’t be able to see my fan cast of Masie Williams be Wolfsbane, I just don’t get what I want. — AJ Lotson (@MarvelKidAJ) June 28, 2020

El año es 2040, acudimos a los cines para ver la nueva live action de Princess and the Frog dirigida por Janet Mock. Avengers 12 está estableciendo nuevos récords de taquilla. The New Mutants se retrasa una vez más hasta la primavera.

The year is 2040, we flock to theaters to see the new live action Princess and the Frog directed by @janetmock.

Avengers 12 is setting new box office records.

New Mutants is once again delayed until Spring. — Jess J. (@jajimenez5) June 28, 2020

