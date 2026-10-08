Zach Cregger rompe récord con ‘Resident Evil: Noche Cero’ y ya es su película más taquillera

Resident Evil: Noche Cero se estrenó el pasado 16 septiembre y mantiene un ritmo de ganancia sólido para una película de su tipo, de hecho, acaba de romper récord y ya es la más taquillera en la filmografía de Zach Cregger. Protagonizada por Austin Abrams, el argumento es un descenso hacia el infierno a través de los ojos del hombre más común y humano que conocerás en tu vida.

El récord de Resident Evil: Noche Cero

De acuerdo con Pop Base, Noche Cero ya superó los 280 millones de dólares a nivel mundial, número que la coloca por encima de La Hora de la Desaparición, originalmente conocida como Weapons, película que al final de su estancia en salas recaudó 270 millones en todo el mundo. Con su nueva propuesta de Residente Evil, Zach Cregger demuestra que es un director capaz de superarse a sí mismo, incluso estando de por medio la multimillonaria franquicia de Capcom.

Noche Cero lleva tres semanas exactas en cartelera, tiempo suficiente para matar el interés hacia una película que no cuenta con grandes nombres de Hollywood. Sin embargo, el argumento poco convencional, el carisma de Abrams, así como la historia original liderada por un personaje que en nada se parece a los más grandes protagonistas de Resident Evil, son suficientes para mantener el trote.

Austin Abrams y Zach Cregger en el set de Resident Evil (Foto: IMDb)

No te pierdas: Ben Affleck recuerda el caos detrás de ‘Liga de la Justicia’ y defiende la visión de Zack Snyder

Bryan Hodukavich, el poco ortodoxo héroe de Resident Evil

Cualquier gamer de los RE, originales o remakes, está acostumbrado a protagonistas relativamente preparados para las situaciones que enfrentan. Chris Redfield y Leon Kennedy poseen entrenamiento policial y militar; Jill Valentine y Claire Redfield tienen amplia experiencia en combate y uso de armas… pero Bryan es un caso diferente.

El personaje de Abrams no sabe pelear y no tiene idea clara de cómo usar armas, tan solo unas muy vagas nociones gracias a sus horas jugando videojuegos. La intención de Zach Cregger fue presentar a un hombre joven que se pareciera a sí mismo o al jugador promedio de Resident Evil, arrojado de repente a una situación de vida o muerte.

Más interesante aún, Cregger sí respeta la historia de los videojuegos y pone como protagonista al clásico NPC que un héroe principal de Resident Evil conocería a través de notas o grabaciones desesperadas, solo para finalmente encontrarlos poco después, convertidos en zombies o algo peor. El destino final de Bryan podría resultar muy familiar para cualquiera que haya jugado Resident Evil 2.

¿Quién es Austin Abrams?

Resident Evil de Zach Cregger (Foto: IMDb)

Abrams no es un nombre gigante de la industria de Hollywood, pero sí que lo hemos visto en algunas de las producciones más notables de los últimos años. Saltó hacia una relativa fama en The Walking Dead, serie de AMC en la que interpretó a Ron; por la misma época trabajó en Ciudades de Papel como Ben.

Adquirió mayor fama gracias a su aparición en las temporadas 1 y 2 de Euphoria como Ethan Daley, personaje ligado al de Barbie Ferreira como el adorable novio de Kat. This is Us fue otro de sus proyectos televisivos más populares.

En cine, y durante años más recientes, lo vimos en Lobos junto a Brad Pitt y George Clooney. Después en La Hora de la Desaparición de Cregger y ahora en Resident Evil. Su siguiente película es Whalefall, adaptación de la novela de Daniel Kraus en la que un buzo es engullido por una ballena con pocas probabilidades de supervivencia. Se estrena el 15 de octubre.

Entérate: Asesor de Melania Trump compara el desempeño en taquilla de su documental con ‘Digger’