Asesor de Melania Trump compara el desempeño en taquilla de su documental con ‘Digger’

Marc Beckman destacó una métrica en la que el documental logró imponerse

Marc Beckman, asesor principal de Melania Trump, comparó el desempeño comercial del documental ‘Melania’ con el de ‘Digger’, la película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. Aunque ambos títulos enfrentaron dificultades para justificar sus elevados costos, Beckman destacó que el documental consiguió un promedio por sala superior durante su primer fin de semana en Estados Unidos y utilizó esa métrica para subrayar su capacidad de convocatoria.

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¿Cómo se comparan ‘Melania’ y ‘Digger’ en taquilla?

Beckman señaló en redes sociales que ‘Melania’ recaudó 7.16 millones de dólares durante su primer fin de semana en 1,778 salas, mientras que ‘Digger’ consiguió alrededor de 8 millones en 3,321 cines.

A partir de esas cifras, el asesor calculó que el documental obtuvo un promedio aproximado de 4,027 dólares por sala, frente a los 2,408 dólares por sala de la película protagonizada por Cruise.

‘Melania’ (imagen: Prime Video)

“En términos de recaudación por sala, ‘MELANIA’ superó a ‘DIGGER’, de Tom Cruise, en aproximadamente un 67 %, a pesar de haberse estrenado en cerca de la mitad de salas.”

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Beckman también destacó que ‘Melania’ alcanzó 11 millones de dólares durante sus primeros siete días y aseguró que su desempeño por sala permitió competir con producciones encabezadas por algunas de las figuras más reconocibles de Hollywood.

“Los resultados demuestran algo inconfundible: «MELANIA» no necesitó una distribución a escala de Hollywood para atraer a una audiencia a escala de Hollywood.”

El documental también enfrentó dificultades financieras

Aunque Beckman utilizó el promedio por sala para destacar el rendimiento de ‘Melania’, Variety señaló que el documental tampoco logró recuperar su inversión únicamente mediante su recorrido por cines.

La producción terminó con aproximadamente 16.6 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 16.3 millones correspondieron al mercado doméstico. Sin embargo, Amazon habría pagado 40 millones de dólares por adquirirla y posteriormente destinó otros 35 millones a su campaña de marketing.

El documental también registró una caída de 67% durante su segundo fin de semana, lo que limitó su capacidad de mantener el impulso inicial.

Por esa razón, el promedio por sala utilizado por Beckman permite observar un aspecto concreto del estreno, pero no representa por sí solo la rentabilidad total del proyecto.

‘Digger’ enfrenta un panorama todavía más complicado

En el caso de ‘Digger’, la diferencia entre sus costos y su recaudación inicial es considerablemente mayor. Variety reportó que la sátira de Iñárritu tuvo un presupuesto superior a 160 millones de dólares y alrededor de 100 millones adicionales destinados a marketing.

Iñárritu en el set de ‘Digger’ (© 2026 Warner Bros. Ent.)

Con un estreno de aproximadamente 8 millones de dólares en Norteamérica, la película protagonizada por Cruise tuvo uno de los debuts más bajos de la carrera reciente del actor. El medio estima que necesitaría alrededor de 350 millones de dólares a nivel mundial para alcanzar su punto de equilibrio y que Warner Bros. podría enfrentar pérdidas teatrales importantes.

Cruise, sin embargo, había explicado antes del estreno que no aborda sus películas pensando únicamente en el desempeño de su primer fin de semana.

“Cuando hago [películas], no estoy pensando en el «fin de semana de estreno». Siento firmemente que vamos a crear algo que perdure como obra cinematográfica.”

La comparación planteada por Beckman muestra así dos producciones con modelos comerciales muy distintos: ‘Melania’ consiguió un mejor promedio por sala durante su estreno, mientras que ‘Digger’ tuvo una distribución mucho más amplia y costos considerablemente superiores.

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