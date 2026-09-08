‘The Walking Dead’ le cuesta 120 millones de dólares a AMC tras años de disputa con su creador

Los muertos de The Walking Dead seguirán caminando, pero una de las disputas por el dinero que generan acaba de llegar a su final con número estrambótico. AMC Global Media anunció un acuerdo con Robert Kirkman y varios productores de la franquicia para resolver sus reclamaciones sobre la participación en las ganancias, hecho que termina otro capítulo de la batalla que ha acompañado al éxito televisivo durante años.

¿AMC pagará 120 millones al creador de The Walking Dead?

La controversia se concentraba en la manera de calcular y distribuir los beneficios económicos de la serie original y Fear the Walking Dead, uno de los spin-offs. Kirkman, creador del cómic que dio origen a la adaptación, figuraba entre los demandantes junto con productores que participaron en la construcción del universo televisivo; el arreglo pone fin a las reclamaciones pendientes relacionadas con la franquicia.

AMC pagará un total de 120 millones de dólares; 85 millones en septiembre de 2026 y otros 35 millones en 2027. La segunda cantidad tendrá un tratamiento particular, pues contará como anticipo de futuras participaciones en las ganancias. El dinero tampoco está destinado exclusivamente a Kirkman, pues el acuerdo incluye a Gale Anne Hurd y David Alpert, además de Charles Eglee y Glen Mazzara, junto con las empresas involucradas. Las partes alcanzaron el arreglo el viernes 4 de septiembre y lo hicieron público el día de hoy.

En su comunicado conjunto, los involucrados anunciaron “la resolución amistosa de todas sus reclamaciones y litigios pendientes relacionados con la franquicia televisiva The Walking Dead”. También expresaron su intención de seguir beneficiándose de su recorrido comercial: “Las partes esperan compartir el éxito continuo de la franquicia durante muchos años más”, por lo que el cierre no perderá la relación económica hacia el futuro.

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Una disputa que sobrevivió a la serie original

El conflicto tiene antecedentes anteriores a la demanda presentada en 2022 que ahora queda resuelta. En 2013, Frank Darabont y la agencia CAA iniciaron otro procedimiento por las ganancias del programa. Darabont desarrolló la adaptación televisiva y fue su primer responsable creativo; su reclamación formaba parte de un proceso distinto del liderado por Kirkman y los demás productores. En 2021, mediante un acuerdo de 200 millones de dólares, se resolvió el caso de Darabont, lo que ayudó a impulsar la reclamación posterior de los otros participantes.

The Walking Dead continúa produciendo ingresos mediante su catálogo y sus series spin-off. En julio de 2026, AMC anunció un convenio de derechos de transmisión con Netflix por 500 millones de dólares, lo cual explica por qué las participaciones futuras siguen siendo relevantes incluso después del final de la producción principal.

El tiempo que AMC invirtió en la franquicia

The Walking Dead se estrenó en 2010 y terminó en 2022 después de once temporadas. La historia comenzó con Rick Grimes despertando en un hospital abandonado y se convirtió en una extensa narración sobre comunidades y supervivencia. El final de la serie principal dejó personajes con caminos abiertos y un catálogo demasiado amplio para sostener nuevas producciones y acuerdos de distribución.

La primera expansión fue Fear the Walking Dead, estrenada en 2015 y concluida en 2023 con ocho temporadas, mismas que exploraron el comienzo del desastre mediante otro grupo de personajes, antes de establecer conexiones con la producción original. The Walking Dead: World Beyond llegó en 2020 y concluyó en 2021, tras dos temporadas enfocadas en jóvenes que crecieron después del colapso. En 2022 apareció Tales of the Walking Dead, una antología de seis episodios con historias independientes.

En 2023 se estrenó The Walking Dead: Dead City, protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan como Maggie y Negan, quienes se trasladan a Manhattan. La producción continúa viva y su tercera temporada comenzó el pasado 26 de julio; el final está programado para el 13 de septiembre en AMC.

The Walking Dead: Daryl Dixon también debutó en 2023, llevando al personaje de Norman Reedus hasta Francia, un giro bastante inesperado. Melissa McBride se incorporó como protagonista en la segunda temporada como Carol. La serie tiene pendiente su cuarta y última temporada, anunciada para 2027.

Con información de The Hollywood Reporter.

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