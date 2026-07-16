‘The Uprising’: Todo sobre la nueva película de Andrew Garfield con el director de ‘Jason Bourne’

Andrew Garfield cambiará el traje de superhéroe y los dramas por una revuelta medieval en The Uprising, la nueva película escrita, producida y dirigida por Paul Greengrass. El proyecto reúne al actor con uno de los cineastas más conocidos del thriller actual, famoso por llevar la acción hasta extremos físicos.

¿De qué trata The Uprising?

The Uprising se ubica durante la Revuelta de los campesinos de 1381, uno de los episodios sociales más importantes de la Inglaterra medieval. La premisa contará la historia de un granjero que termina convertido en líder de una rebelión contra las fuerzas de la Corona, bajo el reinado de Ricardo II, quien tenía apenas 14 años en ese momento.

Garfield interpreta a Wat Tyler, figura histórica conectada con el levantamiento campesino. Estamos ante la vida de un hombre común que, en una Inglaterra golpeada por la peste, provoca una rebelión y se termina transformado en leyenda.

Andrew Garfield (Foto: Getty)

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Elenco y producción

Andrew Garfield es la estrella principa de The Uprising; le acompañan Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston. Pål Ulvik Rokseth es director de fotografía, William Goldenberg labora editor y Volker Bertelmann como compositor. La producción corre a cargo de Jason Blum, Paul Greengrass, Gregory Goodman, Joanna Kaye, Joe Neurauter y Lars Sylvest.

The Uprising, en un inicio, se anunció como The Hood, con nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch en el papel estela. Más tarde pasó a llamarse The Rage, con Matthew McConaughey como posible protagonista. Garfield entró a la negociación en 2025, y el proyecto tomó su título actual cuando el elenco se completó.

La filmación de la película empezó en septiembre del año pasado en Alemania, con locaciones en la región de Franconia, Núremberg y los estudios Penzing, cerca de la ciudad de Múnich. La distribución corre a cargo de Entertainment Film Distributors en Reino Unido y Focus Features en Estados Unidos.

Las otras películas de Paul Greengrass

Paul Greengrass se inició en los terrenos del realismo político antes de convertirse en un nombre esencial del cine de acción. Su filmografía incluye Bloody Sunday, United 93, La supremacía Bourne, Bourne: El ultimátum, Green Zone, Capitán Phillips, Jason Bourne y Noticias del gran mundo. Con La supremacía Bourne y Bourne: El ultimátum, Greengrass cambió el lenguaje del thriller de espías comercial y nos dio unas memorias increíble de cine de acción.

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¿Andrew Garfield volverá a Marvel Studios?

Es verdad que Marvel Studios no ha confirmado el regreso de Andrew Garfield como Spider-Man, pero la esperanza es lo último que muero. La especulación sigue viva por la importancia y éxito de Spider-Man: Sin camino a casa, pero ninguna fuente oficial lo coloca en Avengers: Doomsday o en Avengers: Secret Wars. De hecho, ninguno de los tres actores cinematográficos del Hombre Araña, Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield, aparece entre los nombres anunciados para Doomsday.

Garfield, por su parte, ha mantenido una postura abierta y diplomática. En 2024, el actor le dijo a la revista People que volvería si existiera “una gran idea, un gran concepto”, algo “sorprendente, extraño, divertido y alegre”. También aclaró que tendría que valer la pena. Lo cierto es que su Peter Parker tuvo un cierre emotivo en Sin camino a casa, donde compartió pantalla con Holland y Maguire, y cualquier retorno tendría que justificar el esfuerzo.

Además de The Uprising, Garfield tiene otros proyectos en desarrollo, entre ellos Artificial, donde interpretará al polémico Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT; y Wild Things, miniserie biográfica sobre Siegfried y Roy. Su posible regreso a Marvel, por ahora, vive en el terreno de la posibilidad. No dejemos de soñar.

The Uprising se estrena el 11 de septiembre.