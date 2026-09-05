‘The Last of Us’: Neil Druckmann y Naughty Dog se deslindan de la temporada 3 de HBO y aclaran que no intervinieron creativamente

La declaración llega después de que el cocreador del videojuego se alejara de la adaptación para enfocarse en nuevos proyectos

La temporada 3 de ‘The Last of Us‘ llegará a HBO con un cambio importante detrás de cámaras. Neil Druckmann, cocreador del videojuego y figura clave de Naughty Dog, aclaró que no participó en la dirección creativa de la nueva entrega de la serie. Su comentario confirma una distancia mayor entre el estudio responsable del material original y la adaptación televisiva, justo cuando la historia enfrenta uno de sus tramos más difíciles por el cambio de enfoque hacia Abby.

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¿Qué dijo Neil Druckmann sobre la temporada 3 de ‘The Last of Us’?

En una entrevista con The Washington Post, Neil Druckmann habló sobre el futuro de ‘The Last of Us’ y también sobre su ausencia en la nueva etapa de la serie de HBO. El creativo fue claro al explicar que no estuvo involucrado en el rumbo creativo de la temporada 3 y que Naughty Dog tampoco tuvo ese papel en esta entrega.

Craig Mazin y Neil Druckmann (Imagen: FilmMagic/Getty)

“No participé en la definición de la dirección creativa de esta temporada, y Naughty Dog no tuvo un papel creativo en la dirección de la misma. Por lo tanto, no puedo hablar personalmente sobre cómo avanza la producción.”

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La declaración llama la atención porque las primeras etapas de la serie estuvieron marcadas por la colaboración entre Druckmann y Craig Mazin, showrunner de la adaptación. La primera temporada, estrenada en 2023, fue recibida como una versión sólida del primer videojuego, especialmente por la manera en que trasladó la relación entre Joel y Ellie al formato televisivo.

Sin embargo, el panorama cambió con la temporada 2. De acuerdo con Forbes, varios fans cuestionaron decisiones de escritura atribuidas a Mazin, en particular algunos cambios relacionados con la personalidad y caracterización de Ellie. Aunque no hay reportes de un conflicto entre Druckmann, Mazin, HBO o Naughty Dog, la ausencia creativa del estudio original ya comenzó a generar inquietud entre parte del público.

Naughty Dog vuelve a concentrarse en videojuegos

La salida de Neil Druckmann de la serie no es nueva. En julio de 2025, el creativo anunció que se alejaba de ‘The Last of Us’ en HBO para volver a enfocarse en videojuegos. Uno de los proyectos principales de Naughty Dog es ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’, título que hasta ahora solo ha mostrado un teaser.

En esa misma conversación con The Washington Post, Druckmann también mencionó que existen un par de proyectos relacionados con el mundo de ‘The Last of Us’ en desarrollo. Esto ocurre después de la cancelación de ‘The Last of Us Factions’, el ambicioso multijugador live-service basado en la franquicia. También han circulado rumores sobre una posible ‘The Last of Us Part III’, aunque no hay nada concreto confirmado públicamente.

Por eso, el comentario de Druckmann no significa necesariamente una ruptura con HBO, sino una reorientación de prioridades. Naughty Dog parece estar concentrado de nuevo en su trabajo dentro de los videojuegos, mientras la serie queda bajo la conducción televisiva de Mazin.

El gran reto de HBO con Abby y la temporada 3

Dina (Isabela Merced) y Ellie (Bella Ramsey) en ‘The Last of Us’ (imagen: HBO)

La temporada 3 de ‘The Last of Us’ está prevista para 2027, después de que la temporada 2 se emitiera en mayo de 2025. Eso implica una pausa de al menos dos años entre entregas, con la posibilidad de que el estreno se mueva más adelante.

El mayor desafío narrativo será Abby, personaje que apenas ha aparecido brevemente en la serie. En el videojuego, el cambio de perspectiva hacia ella ocurre de forma inmediata para el jugador, pero en televisión la espera entre temporadas puede modificar la recepción del público. La adaptación deberá sostener una historia centrada en un personaje todavía poco desarrollado en pantalla antes de regresar con más fuerza a Ellie y la línea temporal principal.

Ese riesgo explica por qué la ausencia de Druckmann y Naughty Dog pesa tanto en la conversación. La temporada 3 deberá demostrar que puede mantener la identidad emocional y moral de ‘The Last of Us’ sin la misma participación creativa directa del estudio que creó la franquicia.

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