‘The Chairman’: De qué trata la nueva serie con Eddie Murphy y el creador de ‘Mad Men’

Eddie Murphy prepara un proyecto televisivo junto con Matthew Weiner, el aclamado creador de Mad Men. El actor serpa protagonista a The Chairman, una producción que Peacock tiene en desarrollo y que podría abrir una etapa distinta en su carrera. Murphy, mayormente conocido por su trabajo en el cine de comedio, unirá fuerzas con un creador famoso por sus historias dramáticas.

¿Qué sabemos de la nueva serie de Eddie Murphy con el creador de Mad Men?

Ambos trabajarán juntos en una propuesta que todavía necesita recibir la autorización para convertirse en una serie producida. Los detalles sobre la trama siguen pendiente; lo confirmado es que se trata de un drama creado por Weiner. Tampoco hay novedades sobre el personaje de Murphy o el comienzo de la grabación.

Si Peacock aprueba el proyecto, Murphy tendrá su primer papel en una serie de ficción con actores reales; The Chairman le propone otro tipo de trabajo al interpretar un personaje dentro de un relato seriado, con Weiner como creador y ambos involucrados también en la producción. Universal Television y 101 Studios estarán a cargo de producirla. Esta última compañía está dirigida por David Glasser, productor ejecutivo de Yellowstone, y mantiene un acuerdo de primera opción para cine y televisión con NBCUniversal que comenzó en enero.

Jon Hamm y Matthew Weiner, creador de Mad Men (Foto: Getty)

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La trayectoria de Matthew Weiner

Weiner trabajó en Mad Men, que se emitió en AMC entre 2007 y 2015, a lo largo de siete temporadas. Además de crearla, fue responsable de conducir su desarrollo creativo. Su trabajo ahí abarcó la escritura, la producción ejecutiva y la dirección; entre sus reconocimientos individuales figuran premios Emmy por el guion del episodio piloto y por capítulos posteriores escritos con Kater Gordon y Erin Levy. También dirigió el final de la serie, para el que recibió otra nominación como guionista. La producción consiguió, además, tres Globos de Oro como Mejor serie dramática y un premio Peabody.

Antes de ese éxito, Weiner trabajó como guionista y productor ejecutivo de Los Soprano y la comedia Becker, que escribió y produjo entre 1999 y 2002. En 2018 presentó The Romanoffs, una antología creada para Amazon Prime Video. The Chairman representa otro proyecto televisivo original dentro de esa carrera.

Eddie Murphy y su relación con la televisión

Eddie Murphy en Un príncipe en Nueva York 2 (Foto: IMDb)

Para Murphy, la televisión fue una plataforma decisiva al inicio de su carrera, cuando integró el elenco de Saturday Night Live entre 1980 y 1984, durante cuatro temporadas. Después concentró gran parte de su actividad en el cine y los especiales de comedia. Su experiencia en ficción televisiva también incluye The PJs, la serie animada que cocreó y en la que participó como actor de voz.

En cine tiene muchas películas, y algunas de las más conocidas y queridas son Un príncipe en Nueva York, Harlem Nights y Dr. Dolittle, además de la franquicia Un detective suelto en Hollywood. También protagonizó Dolemite Is My Name. Soñadoras le consiguió una nominación al Oscar como Mejor actor de reparto en 2007. Ese reconocimiento ofrece un antecedente concreto para su encuentro con un creador de dramas como Weiner; The Chairman todavía debe superar la etapa de desarrollo.

Con información de Variety.

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