‘The Boys’: Showrunner revela por qué no le interesa hacer un episodio final largo como otras series famosas

El final de The Boys está a la vuelta de la esquina y, aunque Prime Video prepara la conclusión de una de sus producciones más polémicas y exitosas, Eric Kripke está decidido a evitar uno de los hábitos más comunes de las series actuales al convertir el episodio final en una película disfrazada de capítulo televisivo.

Después de cuatro temporadas repletas de violencia y superhéroes rotos, la serie entró hace unas semanas en su quinta y última entrega. La despedida claro que produce ansiedad entre fanáticos que todavía intentan descifrar qué personajes llegarán vivos al cierre y qué tan devastado terminará el mundo construido por Homelander y compañía.

Eric Kripke no quiere un final de temporada extenso

Está cada vez más normalizado que las grandes series terminen con episodios gigantescos. Stranger Things convirtió su desenlace en una superproducción cinematográfica, mientras Peaky Blinders extendió su episodio final mucho más allá de la duración tradicional de la serie. Eric Kripke ya dijo que no quiere seguir ese camino.

Eric Kripke en el set de The Boys junto a Karl Urban

El creador de The Boys explicó para Collider que el episodio final no será una experiencia de noventa minutos ni un espectáculo sobredimensionado. “No lo es. Es como una hora y cinco minutos. No vamos a hacer esa cosa enorme y súper larga de 90 minutos.”, declaró Kripke al hablar sobre la duración de capítulo que todo mundo espera.

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Más adelante añadió que un episodio demasiado largo podría terminar agotando al público. “Creo que el público podría haberse terminado aburriendo si nos hubiéramos extendido tanto”. El creativo también adelantó que la quinta temporada mantendrá el ritmo frenético que convirtió a la serie en el fenómeno que es: “Pero sí, todos estos episodios están absolutamente repletos”, comentó sobre los capítulos finales.

La producción tiene en el borde del cuchillo a Karl Urban como Butcher, Jack Quaid como Hughie, Antony Starr como Homelander, Erin Moriarty como Starlight, Jessie T. Usher como A-Train y Karen Fukuhara como Kimiko.

Antony Starr reacciona a la temporada 5 de The Boys

Mientras Kripke habla sobre estructura y duración, Antony Starr comenzó a alimentar la incertidumbre alrededor del desenlace. El actor que interpreta a Homelander respondió en Instagram a varios comentarios de fanáticos preocupados por la cantidad de historias pendientes rumbo al final.

Un usuario escribió que la serie tenía demasiados conflictos por resolver en apenas un episodio. Starr respondió: “La vida es desordenada. Nada termina de forma perfecta…”. Junto a la oración colocó algunos emojis de fuego y risas, lo que desató más especulación sobre el tipo de cierre que veremos en unos días.

Antony Starr como Homelander en The Boys

Starr también llamó la atención en redes sociales después de reaccionar positivamente a videos críticos hacia la propia serie. Sus respuestas podrían ser una forma de interactuar juguetonamente con el fandom; pero también podríamos pensar que al actor le gusta alimentar el caos alrededor del la serie que lo hizo famoso.

Homelander es quizá el personaje favorito de gran parte del fandom de The Boys, en parte por los memes y en parte porque definitivamente es el más complejo de toda la serie. Antony Starr imprimió maldad y sadismo, pero también vulnerabilidad y una especia de ternura enferma, en su interpretación como el antagonista de la serie. Su desenlace es lo que todo mundo quiere ver, pero tal vez la quinta temporada no ha hecho el mejor trabajo en su desarrollo hacia el gran final. De cualquier forma, el trabajo actoral de Starr es una de las mayores virtudes del producto.

El capítulo último de The Boys, Blood and Bone, se estrena en la plataforma de Prime Video el 20 de mayo.

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