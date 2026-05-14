‘The Batman 2’: Matt Reeves confirma elenco oficial de la película

Gótica todavía no enciende por completo la batiseñal, pero Matt Reeves ya empezó a mover piezas alrededor de la secuela más observada de DC Studios. Tras meses de rumores, el director comenzó a revelar a los actores que regresarán para The Batman 2, la continuación del universo protagonizado por Robert Pattinson.

La noticia apareció poco a poco en X, donde Reeves publicó mensajes de bienvenida acompañados de gifs de la primera película. La secuela ha permanecido rodeada de dudas desde 2022, especialmente tras la reorganización de Warner Bros. y el nacimiento del nuevo DC Studios dirigido por James Gunn y Peter Safran.

El reparto oficial de The Batman 2… hasta ahora

Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne y Batman en una historia que retomará el caos que dejó la inundación de Gótica. Junto a él regresará Jeffrey Wright como Jim Gordon, uno de los pocos aliados que el vigilante conserva dentro de una ciudad corroída por la corrupción.

Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne/Batman en la secuela

Andy Serkis también retomará el papel de Alfred Pennyworth, figura que en la primera entrega mantuvo algunas tensiones con el joven Wayne, pero sin perder su rol como figura paterna y mentor. Colin Farrell volverá como Oz Cobb, mejor conocido como El Pingüino, luego de que su personaje consiguiera su propia serie en HBO en 2024. La producción televisiva mostró cómo el criminal aprovechó el desastre de Gótica para expandir su dominio entre mafias.

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Matt Reeves también confirmó el regreso de Jayme Lawson como Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez. Aunque sus personajes no tiene roles extensos, ambos representan una Gótica que todavía intenta reconstruirse en medio del miedo y la violencia.

El director dejó caer que todavía faltan más anuncios. De hecho, cerró sus publicaciones con un breve “más mañana”, es decir, el elenco seguirá creciendo. En semanas previas se confirmó a Sebastian Stan dentro del proyecto como Harvey Dent, además de la aparición de Scarlett Johansson y Charles Dance.

¿Quiénes no dan señales de volver?

La ausencia más dolorosa es la de Zoë Kravitz. Hasta ahora, Matt Reeves no ha mencionado a Selina Kyle, pese a que The Batman cerró con una despedida abierta entre ella y Bruce Wayne. Su relación quedó suspendida, muy apartada de cualquier final definitivo.

Robert Pattinson

Tampoco existen señales alrededor de Paul Dano como Edward Nashton, el Acertijo. El personaje terminó encerrado en Arkham luego de provocar la catástrofe que dejó a Gótica bajo el agua. Barry Keoghan, quien apareció brevemente como el Guasón, tampoco figura entre los nombres oficiales revelados hasta este momento.

¿De qué tratará The Batman 2?

Matt Reeves todavía no dice nada sobre la trama, aunque ya existen pistas importantes. La secuela ocurrirá en invierno, algo confirmado luego de pruebas recientes con el Batimóvil. El clima dentro de Gótica se aleja de la lluvia vista en la primera película; ahora dará paso al frío y la nieve. La primera película retrató a un Batman todavía inmaduro y violento, incapaz de entender por completo el efecto que producía en Gótica. La secuela podría mostrar a un Bruce Wayne más consciente de la responsabilidad pública que implica convertirse en símbolo de esperanza y no solo de miedo.

¿Cuándo se estrena?

The Batman 2 llegará a cines el 1 de octubre de 2027. El rodaje comenzará en junio luego de múltiples retrasos relacionados con el desarrollo del guion y los cambios corporativos dentro de Warner Bros. Discovery. Aunque James Gunn prepara su propio Batman para el DC Universe principal, la visión de Matt Reeves todavía funciona como uno de los proyectos más sólidos y rentables de la compañía.

Con información de ScreenRant.

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