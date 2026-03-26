Supercut de ‘IT’ sigue vivo: Andy Muschietti confirma que todavía planea hacerlo

El montaje combinaría ‘It’ y ‘It Chapter Two’ en una versión de más de seis horas

Desde el estreno de ‘It Chapter Two’ en 2019, el director Andy Muschietti ha manifestado su interés en desarrollar un supercut que combine ‘It’ (2017) y su secuela en una sola experiencia cinematográfica de más de seis horas. Aunque el proyecto no ha avanzado al ritmo que algunos seguidores esperaban, el cineasta confirmó recientemente que la idea sigue en pie, aunque todavía no existe una fecha definida para su realización.

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¿Qué dijo Andy Muschietti sobre el supercut de ‘IT’?

En entrevista con Slash Film, Muschietti explicó que la falta de tiempo ha sido el principal obstáculo para concretar el montaje extendido, ya que en los últimos años ha estado involucrado en diversos proyectos de cine y televisión. El director señaló que otras producciones han tenido prioridad en su agenda, particularmente la serie precuela ambientada en el mismo universo.

Pennywise en ‘IT: Welcome to Derry’ (imagen: HBO)

“No tuvimos tiempo de hacerlo porque estábamos involucrados en todo tipo de proyectos. El programa [‘IT: Bienvenidos a Derry’] tenía prioridad sobre el montaje”.

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El cineasta también indicó que el proyecto dependerá en parte del respaldo del estudio, ya que una edición de estas características implica un proceso de postproducción considerable. A pesar de ello, reiteró su intención de llevarlo a cabo:

“Estamos en un momento en el que definitivamente podemos ir al estudio y pedir apoyo, pero la pregunta es cuándo. Pueden decir: “Sí, adelante”, pero ahora estamos comprometidos, muy contentos, con la segunda temporada de ‘Welcome to Derry’. Y hay otros proyectos cinematográficos en marcha. Pero lo vamos a hacer.”

Un montaje que podría acercarse más a la estructura de la novela

Las dos películas dirigidas por Muschietti adaptaron la novela de Stephen King publicada en 1986 en una estructura dividida en dos partes: la primera centrada en la infancia del Club de los Perdedores y la segunda enfocada en sus versiones adultas. El supercut permitiría reorganizar ambas historias en una sola narrativa continua, con la posibilidad de integrar escenas adicionales.

La novela original alterna constantemente entre pasado y presente, por lo que un montaje extendido podría aproximarse más a ese enfoque narrativo. Desde el estreno de la segunda película, algunos seguidores han mostrado interés en ver una versión que combine las dos líneas temporales de forma más interconectada.

El propio Muschietti ha mencionado anteriormente que existe material adicional que podría incorporarse en una edición más extensa, lo que contribuiría a ofrecer una visión más amplia de la historia.

Pennywise en ‘Welcome to Derry’ (imagen: HBO)

‘IT: Welcome to Derry’ y otros proyectos han retrasado el plan

En los últimos años, Muschietti ha mantenido una agenda activa en distintos proyectos de alto perfil. Entre ellos destaca la serie ‘IT: Welcome to Derry’, una precuela ambientada décadas antes de los eventos de las películas, cuyo desarrollo ha requerido una parte importante de su tiempo creativo.

Además, el director está vinculado a la película ‘The Brave and the Bold’, basada en el personaje de Batman dentro del universo DC, y ha participado como productor en ‘They Will Kill You’, que llegó a salas recientemente.

Aunque el supercut de ‘IT’ continúa sin fecha confirmada, las declaraciones del cineasta indican que el proyecto no ha sido descartado. Por ahora, la prioridad parece centrarse en sus compromisos actuales, pero la intención de completar esta versión extendida sigue vigente, lo que mantiene el interés de los seguidores de la historia creada por Stephen King.

Con información de Bloody Disgusting.

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