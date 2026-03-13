‘Undertone’: Críticos describen la nueva película de terror como una experiencia que ‘provoca un ataque de pánico’

La nueva película de terror, ‘Undertone’, trae una propuesta centrada en el sonido y la tensión psicológica

El calendario cinematográfico de 2026 aún está lejos de su temporada tradicional de terror, pero el primer viernes 13 del año llega acompañado de un estreno que ha comenzado a generar conversación entre críticos y seguidores del género. La película ‘Undertone’, dirigida por Ian Tuason y distribuida en Estados Unidos por A24, llegará a los cines el 13 de marzo con una propuesta centrada en el sonido como principal herramienta para provocar miedo.

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Las primeras reseñas coinciden en que se trata de una experiencia intensa, en la que el diseño sonoro y la atmósfera juegan un papel fundamental para mantener al espectador en tensión.

¿De qué trata ‘Undertone’?

La historia sigue a Evy, interpretada por Nina Kiri, una mujer escéptica que conduce un podcast dedicado a investigar fenómenos paranormales. Su rutina cambia cuando recibe una serie de grabaciones de audio enviadas por una pareja que afirma estar experimentando eventos extraños en su casa.

‘Undertone’ (imagen: A24)

A medida que analiza el material para su programa, Evy comienza a notar inquietantes paralelismos entre los sucesos descritos en las grabaciones y lo que ocurre en su propia vida.

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El largometraje apuesta por un enfoque minimalista. Gran parte de la acción se desarrolla en un espacio reducido y el relato se construye en torno a grabaciones, voces y sonidos que amplifican la sensación de inquietud. El tráiler ya había generado expectativa entre los fans del terror, y las primeras proyecciones han comenzado a confirmar que la película apuesta por una experiencia sensorial más que por el susto tradicional.

¿Por qué algunos críticos dicen que provoca un “ataque de pánico”?

Uno de los aspectos más destacados en las reseñas es el uso del sonido como elemento central para generar miedo. Brian Tallerico, de RogerEbert.com, elogió la manera en que el director utiliza los recursos visuales y sonoros para sumergir al público en la experiencia de la protagonista.

“[El director Ian Tuason] prioriza elementos como el espacio negativo, un punto de vista restringido, ángulos inclinados y un diseño de sonido simplemente increíble para sumergir al espectador en la misma pesadilla que su protagonista. No quiere que veas cómo se desarrolla algo; quiere que lo sientas a medida que el sonido y la imagen alcanzan algo primigeniamente aterrador.”

Chris Evangelista, de SlashFilm, también destacó la construcción gradual de la tensión durante la película. En su reseña, afirmó que el director construye escenas que parecen diseñadas para provocar ansiedad.

“Tuason hace un trabajo magnífico aumentando la intensidad de la pesadilla y creando una serie de escenas que parecen diseñadas para provocar un ataque de pánico.”

Según Evangelista, la historia se desarrolla lentamente, como una vela que se consume durante una larga noche, lo que permite que la sensación de inquietud se acumule de forma progresiva.

Un terror auditivo que divide opiniones

Otras críticas coinciden en que ‘Undertone’ destaca por su propuesta sonora. Katie Rife, de AV Club, describió la película como una experiencia especialmente intensa desde el punto de vista auditivo.

“[Undertone] ofrece ese tipo de emociones intensas y llenas de adrenalina que venden entradas de cine. Los susurros crepitan amenazadoramente, los pasos son fuertes y omnidireccionales, y las voces demoníacas vibran en la mezcla, a la frecuencia justa para sentirlas en lo más profundo de tu ser.”

Póster de ‘Undertone’ (imagen: IMDb)

Sin embargo, no todas las reseñas han sido completamente entusiastas. Jake Coyle, de Associated Press, destacó el trabajo de Nina Kiri y la atmósfera construida durante la primera mitad del filme, aunque consideró que el final pierde parte de la sutileza inicial.

“Son estas cualidades sutiles las que hacen de ‘Undertone’ una película austera pero hábilmente densa, y de Tuason un cineasta al que hay que seguir de cerca.”

Por su parte, Tom Jorgensen, de IGN, opinó que algunas de las ideas de terror presentes en la película ya han sido utilizadas en otras producciones del género.

“La mayoría de los sustos y decisiones narrativas de ‘Undertone’ ya se han visto en otras películas de terror.”

A pesar de estas diferencias en la recepción crítica, el estreno de ‘Undertone’ ha despertado interés entre los aficionados al cine de terror, en parte por su enfoque basado en el sonido y por su apuesta por una experiencia sensorial diseñada para mantener al espectador en constante tensión dentro de la sala de cine.

Con información de Cinemablend.

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