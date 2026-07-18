‘Super Mario Galaxy’, ‘Obsession’ y los mayores éxitos de taquilla de la primera mitad de 2026

La primera mitad de 2026 confirmó que el público está dispuesto a regresar a las salas, aunque no necesariamente por las mismas propuestas que dominaban la cartelera antes de la pandemia. Las franquicias reconocibles siguen teniendo una ventaja considerable, como demuestran ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘Toy Story 5’, pero el año también ha dejado espacio para fenómenos inesperados como ‘Obsession’ y ‘Backrooms’, dos películas de terror realizadas con presupuestos muy inferiores a los de las grandes producciones de Hollywood.

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Esta primera mitad del año la taquilla estadounidense creció 10% frente al mismo periodo de 2025. Parte de esa recuperación se debió a secuelas exitosas, adaptaciones respaldadas por estrellas y producciones de género que encontraron una audiencia joven. El panorama, sin embargo, no ha sido uniforme: mientras ‘Michael’ y la nueva aventura de Mario superaron los US$1,000 millones, películas como ‘Hoppers’ obtuvieron cifras importantes sin cumplir por completo con las expectativas relacionadas con sus elevados costos.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

Las siguientes producciones representan los mayores éxitos comerciales y algunos de los casos más destacados de la taquilla mundial durante los primeros meses de 2026. Las cifras corresponden al corte disponible del 17 de julio y pueden continuar aumentando en el caso de los títulos que todavía permanecen en exhibición.

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‘The Super Mario Galaxy Movie’: US$1,011 millones

‘The Super Mario Galaxy Movie’ encabeza la taquilla mundial de 2026 con una recaudación de aproximadamente US$1,011 millones. La película acumula US$429.8 millones en Estados Unidos y Canadá, además de US$581.3 millones en los mercados internacionales.

La secuela tuvo un presupuesto reportado de US$110 millones, una cantidad relativamente moderada para una producción animada de esta escala. Sus ingresos mundiales equivalen a más de nueve veces su costo de producción, aunque esta comparación no contempla los gastos de publicidad, distribución ni la parte de la recaudación que conservan las salas.

‘Super Mario Galaxy: La Película’ (Imagen: Illumination)

‘Michael’: US$1,002 millones

La película biográfica sobre Michael Jackson se convirtió en el segundo estreno de 2026 que logró superar los US$1,000 millones. ‘Michael’ lleva aproximadamente US$1,002 millones en todo el mundo, de los cuales US$372.1 millones corresponden al mercado doméstico y cerca de US$629.8 millones a los territorios internacionales.

El resultado fue especialmente significativo debido a las polémicas que rodearon la producción, incluidos los costosos rodajes adicionales, los reportes sobre problemas detrás de cámaras y las críticas contra la manera en que la película representa la vida del cantante.

‘Michael’ (imagen: Universal Pictures)

‘Toy Story 5’: US$893.7 millones

Pixar volvió a demostrar la fortaleza de sus franquicias con ‘Toy Story 5’, que alcanzó una recaudación global de US$893.7 millones durante sus primeras semanas en cartelera. La película suma US$416.1 millones en Estados Unidos y Canadá y US$477.5 millones en el resto del mundo.

La quinta entrega de la saga fue una de las producciones más costosas del periodo, con un presupuesto reportado de US$250 millones. A pesar de ello, su desempeño la colocó rápidamente como la tercera película más taquillera del año y la acercó a la marca de los US$1,000 millones.

‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

‘El diablo viste a la moda 2’: US$689.5 millones

Casi dos décadas después de la primera película, ‘El diablo viste a la moda 2’ llevó nuevamente al público al mundo de la revista Runway. La secuela acumula US$689.5 millones en la taquilla mundial, con US$220.5 millones procedentes del mercado doméstico y cerca de US$469 millones de los territorios internacionales.

Su desempeño supera ampliamente los US$326.1 millones obtenidos por la película original en 2006. La secuela también multiplicó casi siete veces su presupuesto estimado de US$100 millones, antes de descontar los gastos adicionales asociados con su lanzamiento.

Anne Hathaway y Meryl Streep en ‘El diablo viste a la moda 2’ (Everett Collection)

‘Proyecto Fin del Mundo’: US$684 millones

‘Proyecto Fin del Mundo‘ (‘Project Hail Mary’) se convirtió en uno de los principales éxitos de ciencia ficción del año con una recaudación mundial de aproximadamente US$684 millones. La adaptación de la novela de Andy Weir obtuvo US$344.1 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de los mercados aportó cerca de US$339.9 millones.

La película contó con un presupuesto estimado de US$200 millones y estuvo encabezada por Ryan Gosling, quien interpreta a un científico enviado a una misión espacial desesperada. Su estreno en marzo le permitió desarrollarse antes de la llegada de algunas de las producciones más grandes del verano.

‘Project Hail Mary’ (imagen: Amazon MGM Studios)

‘Obsession’: US$428.8 millones

Aunque no está entre las cuatro películas con mayor recaudación absoluta, ‘Obsession’ es posiblemente el éxito financiero más sorprendente de la primera mitad del año. La cinta de terror acumula US$428.8 millones en todo el mundo, con US$256 millones en el mercado doméstico y US$173.3 millones a nivel internacional.

Variety reportó que la película fue realizada con US$750 mil, mientras que The Numbers registra un presupuesto de US$1 millón. Incluso considerando la cifra más alta, sus ingresos mundiales representan más de 400 veces su costo de producción.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

‘Hoppers’: US$389.5 millones

‘Hoppers’ alcanzó US$389.5 millones en la taquilla mundial. De ese total, US$166 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que US$223.5 millones proceden de los mercados internacionales. La película abrió con US$45.3 millones en el mercado doméstico y llegó a colocarse en el primer lugar de la taquilla global durante su estreno.

La producción fue recibida como un paso positivo para las historias originales de Pixar, especialmente después de los resultados irregulares de títulos como ‘Elio’, ‘Lightyear’ y ‘Elemental’. Con un presupuesto de US$150 millones, ‘Hoppers’ recaudó alrededor de 2.6 veces su costo de producción. La cifra es considerable, pero su margen es mucho menor que el de películas de bajo presupuesto como ‘Obsession’ y ‘Backrooms’.

‘Hoppers: Operación Castor’ (imagen: Pixar)

‘Backrooms’: US$380.6 millones

‘Backrooms’ cerró el periodo con una recaudación mundial de US$380.6 millones. La cinta obtuvo US$195.2 millones en Estados Unidos y Canadá y US$185.4 millones en los mercados internacionales, una distribución prácticamente equilibrada entre ambos territorios.

La producción dirigida por Kane Parsons contó con un presupuesto estimado de US$10 millones. Sus ingresos globales equivalen a más de 38 veces esa cantidad, lo que la convierte en otro de los proyectos más rentables del año en relación con su costo.

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