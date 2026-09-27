‘Star Wars X’: Todo sobre la nueva película a cargo de Jon Watts

Parecía imposible pero poco a poco se hace realidad. La siguiente etapa cinematográfica de la familia Skywalker empieza a tomar forma con un director que conoce bien las grandes franquicias. De acuerdo con nuevos reportes, Jon Watts es el elegido para dirigir Star Wars X, el primer largometraje de la trilogía que escribe Simon Kinberg para Lucasfilm ahora mismo. El proyecto tiene la intención de continuar la saga principal, aunque todavía debe superar pasos importantes antes de convertirse en una producción aprobada.

¿Jon Watts dirigirá Star Wars X?

Tremenda bomba de anuncio reúne a dos realizadores con experiencia previa en esta galaxia, pues recordemos que Watts participó en una serie reciente de Lucasfilm, Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido, y Kinberg lleva tiempo desarrollando nuevas historias para el estudio. La incorporación del director es un nuevo y mejor acercamiento a quiénes trabajan en la propuesta, pero todavía nos deja abiertas las preguntas sobre su historia y calendario.

The Hollywood Reporter confirmó que Watts sí está ligado a la dirección de la primera entrega de la trilogía escrita por Kinberg, proyecto que será el siguiente capítulo de la saga Skywalker después de los episodios I al IX. Lucasfilm y Disney todavía no han autorizado formalmente su producción. Knight Edge Media publicó es un inicio que Lucasfilm buscaba a Watts para el puesto.

Daisy Ridley como Rey en Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Foto: IMDb)

Su relación con Star Wars comenzó antes de este proyecto con la ya mencionada Skeleton Crew, estrenada en 2024, y dirigió dos episodios. La serie protagonizada por Jude Law recuperó el espíritu de las aventuras juveniles, con un equipo de directores que incluyó a Bryce Dallas Howard, David Lowery, entre otros.

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Watts dirigió las tres primeras películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland: De regreso a casa, Lejos de casa y Sin camino a casa. Aquellas vivencias lo familiarizaron con producciones de gran presupuesto y personajes demasiado acompañados por públicos muy atentos a sus decisiones. También dirigió Wolfs, el largometraje que reunió a George Clooney y Brad Pitt.

¿Volverá Daisy Ridley?

La pregunta del millón cuya verdad es que… ¡ding, ding, ding! Rey Skywalker sí forma parte de los planes descritos por las fuentes de The Hollywood Reporter. El personaje interpretado por Daisy Ridley aparecería de alguna manera en la nueva trilogía, aunque el medio no explica cuánto protagonismo tendría. Tampoco ofrece detalles sobre su relación con los nuevos personajes o sobre el tiempo transcurrido después de El ascenso de Skywalker.

Por su parte, Knight Edge Media ofrece una versión más específica al señalar que Rey tendría una participación pequeña en la primera entrega, con posibilidades de crecer en las siguientes. El mismo reporte afirma que la película individual sobre su nueva orden Jedi habría sido apartada a favor del Episodio X, pero Lucasfilm no ha confirmado esos detalles.

Foto: Lucasfilm

Quizá lo más interesante de todo es que el medio citado también habla de una búsqueda de protagonistas jóvenes relativamente desconocidos y de un posible inicio de producción en 2027, sujeto al avance del proyecto. No hay confirmación sobre el regreso de John Boyega como Finn ni de Oscar Isaac como Poe Dameron.

Las dificultades de la trilogía secuela

La etapa anterior dejó resultados comerciales enormes, aunque descendentes. El despertar de la Fuerza recaudó 2.068 mil millones de dólares a nivel mundial; Los últimos Jedi obtuvo unos 1.3 mil millones y El ascenso de Skywalker alrededor de 1.074 mil millones. Las tres superaron los mil millones, pero cada entrega vendió menos que su antecesora.

Entre los fans vaya que hubo divisiones importantes, particularmente después de Los últimos Jedi, sin embargo, tampoco fue un rechazo general. Una crítica recurrente al final fue la dificultad para construir sobre las decisiones de la película anterior. El origen de Rey concentra ese problema, pues Los últimos Jedi separaba su importancia en relación con una familia célebre y El ascenso de Skywalker la conectó sin más con Palpatine. El regreso del emperador también fue un shock por su pobre explicación y por el peso que adquirió en el desenlace. Estas decisiones alimentaron las críticas sobre continuidad y dependencia de personajes conocidos.

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