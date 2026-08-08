‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ rompe otro récord histórico de taquilla: Estas son las películas del MCU que ya superó

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ sigue escalando dentro de la historia comercial de Marvel Studios. La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya apunta al mejor arranque doméstico de 10 días de todos los tiempos, y además ya rebasó, a nivel global, a varias de las franquicias más importantes del MCU. Con su recaudación global por encima de los US$1,216 millones, el nuevo capítulo de Peter Parker ya dejó atrás a películas que durante años fueron referentes de Marvel en taquilla.

También te puede interesar: ‘Spider-Man jamás lo haría’: Fans critican a la Casa Blanca por usar al héroe para promover deportaciones

¿Qué nuevo récord podría romper ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ recaudó US$43 millones el viernes de su segundo fin de semana en Norteamérica y se encamina a un segundo cuadro de US$143 millones. Si la proyección se confirma, la película tendría el tercer mejor segundo fin de semana doméstico de todos los tiempos.

Zendaya y Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Empire)

El primer lugar de esa categoría sigue en manos de ‘Star Wars: The Force Awakens’, con US$149.2 millones, mientras ‘Avengers: Endgame’ conserva el segundo sitio con US$147.3 millones. Aun así, el desempeño de Spider-Man sería suficiente para superar por mucho el segundo fin de semana de ‘Spider-Man: No Way Home’, que había marcado el récord de Sony con US$84.5 millones.

También lee: Tras el éxito de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, sus guionistas se unen a ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Secret Wars’

El mismo reporte señala que la película podría llegar a US$653 millones en Norteamérica para el domingo, lo que le daría el mayor acumulado doméstico de 10 días en la historia. Ese récord sería otro hito para una cinta que ya tuvo el mayor estreno doméstico de todos los tiempos y que alcanzó los US$1,000 millones globales en solo seis días.

Las películas del MCU que ya superó a nivel mundial

Con más de US$1,216 millones globales, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya superó cualquier película individual de ‘Iron Man’, incluida ‘Iron Man 3’, que durante años fue una de las mayores recaudaciones del MCU fuera de las entregas de ‘Avengers’. También dejó atrás cualquier película de ‘Captain America’, incluida ‘Captain America: Civil War’, que rondó los US$1,153 millones.

La cinta también superó todas las entregas de ‘Thor’, ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘Doctor Strange’ y ‘Ant-Man’. En esa lista entran títulos como ‘Thor: Ragnarok’, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y las tres películas del Hombre Hormiga.

Además, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya rebasó a ‘Captain Marvel’, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y las primeras dos películas de Spider-Man con Tom Holland dentro del MCU: ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Spider-Man: Far From Home’. La velocidad del logro es clave: todas esas películas completaron sus recorridos comerciales en semanas o meses; esta nueva entrega las superó en menos de dos semanas.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

Las marcas del MCU que todavía tiene por delante

Aunque su avance es enorme, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ todavía no ha superado a todos los gigantes de Marvel. En taquilla global, aún permanece por debajo de ‘Black Panther’, que superó los US$1,300 millones, y de ‘Spider-Man: No Way Home’, que se acercó a los US$2,000 millones.

También le faltan las cuatro películas de ‘Avengers’: ‘The Avengers’, ‘Avengers: Age of Ultron’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’. Esta última sigue siendo el máximo referente global del MCU, con una recaudación mundial muy superior al resto de la franquicia.

Aun así, el balance ya coloca a ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ en una zona privilegiada. La película no solo apunta a un récord doméstico de 10 días; también ya superó globalmente a sagas completas del MCU como ‘Iron Man’, ‘Captain America’, ‘Thor’, ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘Doctor Strange’ y ‘Ant-Man’. Para una película que todavía sigue en cartelera, el margen de crecimiento continúa abierto.

No te vayas sin leer: Fans de Spider-Man exigen a Jon Watts nunca más dirigir una película del personaje