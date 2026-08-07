Tras el éxito de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, sus guionistas se unen a ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Secret Wars’

Los escritores se suman a un equipo creativo que también incluye a Stephen McFeely y Michael Waldron

El éxito de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ está arrasando la taquilla de 2026, también parece tener impacto directo en el futuro inmediato del MCU. Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas vinculados a las cuatro películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, confirmaron que están trabajando en las próximas entregas de ‘Avengers’. La noticia conecta el camino reciente de Peter Parker con los dos grandes eventos que Marvel Studios prepara: ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’.

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¿Quiénes son los guionistas que se suman a ‘Avengers’?

Chris McKenna y Erik Sommers son dos nombres importantes dentro de la etapa moderna de Spider-Man en el MCU. Ambos trabajaron en ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Spider-Man: Far From Home’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, además de haber participado en ‘Ant-Man and the Wasp’ junto a Paul Rudd, Andrew Barrer y Gabriel Ferrari.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

El dato fue revelado primero por Destin Daniel Cretton, director de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, quien comentó que McKenna y Sommers dejaron la producción de la película para trabajar en ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’. The Wrap habló después con los guionistas, quienes confirmaron su participación, aunque sin ofrecer detalles sobre el alcance exacto de su trabajo.

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“Nos complace decir que estamos involucrados con los Vengadores. En realidad, no podemos decir mucho más que eso”, dijo Sommers.

El guionista también destacó su relación con Marvel y con los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes regresan a la franquicia después de dirigir ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.

Un equipo de escritura cada vez más amplio

La llegada de McKenna y Sommers no significa que sean los únicos escritores detrás de las nuevas películas de ‘Avengers’. Cuando se anunció el regreso de los Russo para dirigir ‘Doomsday’ y ‘Secret Wars’, también se reveló que Stephen McFeely, colaborador habitual de los cineastas en Marvel, estaría a cargo del guion.

The Wrap también señala que Michael Waldron, figura clave en la creación de ‘Loki’ y guionista de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ha contribuido a los guiones de ambas películas. Con esto, Marvel parece reunir a escritores que ya han trabajado distintas zonas del MCU: desde la escala multiversal hasta la dinámica más emocional y juvenil de Peter Parker.

Durante la producción de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, Justin Kuritzkes, guionista de ‘Challengers’, fue incorporado para escribir y reescribir material, aunque terminó acreditado únicamente por “material literario adicional”. Ese movimiento ayuda a entender cómo McKenna y Sommers pudieron pasar de Spider-Man a los próximos eventos de ‘Avengers’.

‘Doomsday’ y ‘Secret Wars’ preparan una nueva etapa del MCU

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que ‘Avengers: Secret Wars’ está programada para el 17 de diciembre de 2027.

Mystique en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

La primera reunirá a varios de los personajes más importantes de Marvel, incluyendo héroes del MCU, los Fantastic Four, miembros de los X-Men y los Thunderbolts/New Avengers, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

The Wrap menciona que, de acuerdo con entrevistas en San Diego Comic-Con, ‘Doomsday’ todavía no estaba terminada y ‘Secret Wars’ aún no iniciaba rodaje. Eso vuelve más relevante la incorporación de nuevos escritores, especialmente en proyectos de una escala tan grande.

Para McKenna y Sommers, el salto tiene sentido después de su trabajo con Spider-Man. Sus películas con Tom Holland han combinado humor, crecimiento personal, acción y consecuencias emocionales dentro del MCU. Ahora, tras el enorme desempeño de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, ambos se integran a las películas que podrían redefinir el futuro de Marvel Studios.

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